Bağcılar'da komşusunu çakıyla öldüren zanlının müebbet hapsi istendi

19.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:09

Bağcılar'da annesinin arkadaşı ve komşuları 54 yaşındaki Tatiana Açan'ı boğazına çakı saplayarak öldüren sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Bağcılar'da komşusu ve annesinin arkadaşı Moldova asıllı Tatiana Açan'ı 21 Şubat 2018 tarihinde öldüren Ali Güney'in yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Güney, hayatını kaybeden Tatiana Açan'ın eşi Kartal Açan ve taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada, sanığın maktül ile ilişki yaşadığını ve telefonla görüştüklerini söylemesi üzerine mahkeme tarafından Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan istenen rapor okundu. BTK'dan gelen cevapta sanık ile maktül arasında herhangi bir arama ya da mesaj kaydı olmadığı aktarıldı.



Ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istendi



Raporun okunmasının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada manık ile maktül arasında herhangi bir arama ve mesaj kaydının bulunmadığını aktaran savcı, sanığın atılı suçu işlediğini belirterek 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.



Mahkeme, sanık Ali Güney ve avukatına son savunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi



Garsonluk yapan Ali Güney (21) iddialara göre komşusu ve annesinin arkadaşı Moldova asıllı Tatiana Açan'ı (54) 21 Şubat 2018'de para isteyerek çakıyla öldürmüştü. Yanındaki eldiven getiren Ali Güney, Tatiana Açan'ı öldürdükten sonra evde bulunan erkek kol saatleri, telefon kulaklığı, ve içki şişelerini alarak evden ayrılmıştı. Yaşanan boğuşma esnasında hırkasından bir düğme kopan Güney, polislerin cinayete ilişkin apartmanda yaşayanların sosyal medya hesaplarının incelemesi sonucu tespit edilmişti. Cinayeti işlediğini kabul eden sanık hakkında 'tasarlayarak bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis,'silahla yağma' suçundan ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA