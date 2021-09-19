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Bağcılar'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar'da Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Gazilerin vatanseverliğin yaşayan abideleri olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Milletin geleceği için canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan kahramanlarımız, bu vatan size minnettardır" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda tören düzenlendi. Programa Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin, Garnizon Komutanlığı adına Topçu Yarbay Murat Payas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program sonunda katılımcılar, hatıra fotoğrafı çekildi.

"CESARETİN YAŞAYAN SEMBOLLERİSİNİZ"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yayınladığı mesajda, vatanın gaziler tarafından emanet olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Sizler, vatanseverliğin ve cesaretin yaşayan sembollerisiniz. Milletin geleceği için canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan kahramanlarımız, bu vatan size minnettardır. Bu vesileyle de Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmetle anıyorum."


Bağcılar'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Bağcılar'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Bağcılar'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Bağcılar'da Gaziler Günü törenle kutlandı

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Haber: Bağcılar'da Gaziler Günü törenle kutlandı - Haberler
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