Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı öğrencilerinin biyodinamik tarım heyecanı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı öğrencileri, Çatalca'da en eski organik tarım metodu olan biyodinamik tarım yapılan çiftlikte, hem eğlenceli hem de yararlı bir gün geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören kursiyerler, Çatalca İhsaniye köyündeki İstafil Çiftliği'ni ziyaret etti.

Çiftlikte ziraat mühendislerince karşılanan kursiyerler, en eski organik tarım yöntemi olan biyodinamik (biyolojik dinamik) tarım yapılan çiftliği gezdi. Biberden patlıcana kadar biyodinamik organik sebzeleri yakından inceleyen öğrenciler, çiçek ekme etkinliğinde de keyifli vakit geçirdi.

Engelli kursiyerler, eğitmenlerinin eşliğinde elma hasadı da gerçekleştirdi. Çiftlikteki ahırları da gezen öğrenciler, önlerine ot koydukları inekleri elleriyle besledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstafil Çiftliği Genel Müdürü Arzu Duran, biyodinamik tarımın sadece tarım değil sosyal yönlü bir tarım türü olduğunu belirtti.

Engelli kursiyerleri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Duran, "Tabiatın içinde insanlar, bütünün bir parçası olduğunu hissediyorlar ve hiçbir zaman kendilerini toplumdan izole edilmiş hissetmiyorlar. Doğanın iyileştirici gücünün hiçbir müdahaleyle kıyaslanamayacak kadar güçlü olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.