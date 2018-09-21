Bafra Ovası'nda Çeltik Hasatına Başlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik hasatı şenliği düzenlendi.

Bafra Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Balıklar Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Osman Kaymak, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde her alanda kalkınmasının önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin zaman zaman zor günler geçirdiğine değinen Vali Kaymak, "Ülkemizin bulunduğu çoğrafya çok zor bir çoğrafyadır. Bu coğrafyada bizi rahat bırakmıyorlar, huzurumuzu bozmak için uluslararası güçler her türlü imkanı kullanıyor ve onun için diyoruz ki, onlara karşı en büyük gücümüz birlik beraberliğimizdir. İşte bu törenler bizleri bir araya getiren programlardır ve en güzel cevabı veriyor." dedi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de çok kaliteli bir ovaya sahip olduklarını belirterek, "Bafra Ovası'nın toprakları verimlidir. Zengin topraklara sahibiz. zenginliğimiz farkındayız. Yılık bir tarladan yılda bir kaç kez ürün alınabiliyor. Ürün çeşitliğimizi arttırmalı ve geliştirmeliyiz.Bu yönde da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl ki çeltik üretimimizde verimlilik açısından başarı sağladık. Mevsim şartları elverişli geçti. İnşallah üreticimizin yüzü gülecek." diye konuştu.