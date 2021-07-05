Bafra Eczacılık Fakültesine dekan ataması yapıldı
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Bafra Eczacılık Fakültesine dekan ataması yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Bafra Eczacılık Fakültesine dekan ataması yapıldı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Eczacılık Fakültesine dekan ataması yapıldı.

Bafra Eczacılık Fakültesine dekan ataması yapıldı

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Eczacılık Fakültesine dekan ataması yapıldı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, öğretim üyeleri, iş adamı Akif Arslan ve Eczacı Saffet Aslan ile birlikte İşletme Fakültesinde bir araya gelen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı, "Hayırseverler tarafından yapılan bu güzel binalarımızın işlevlik kazandırılması amacıyla Rektör Hocamızın yaptığı çalışmaları dinledik. Güzel çalışmalar, güzel gelişmeler kaydettiğini bize ifade etti. Burada hem Bafra'nın yöneticileri olarak hem de hayırseverleri olarak buna tanıklık ettik. Bu da önemli bir müjde, Eczacılık Fakültesi Baframızın için önemli bir beklentiydi. Dekan görevlendirilmesi değerli Rektörümüzün teklifiyle YÖK tarafından yapıldı. Dekan yardımcılığı ve yönetim atamaları yapılmış oldu. Hocalarımız sistem kurmak üzere burada göreve başlayacaklar. Tabii, burada bize de düşen görevler var. Eczacılık Fakültesi çok kolay bir fakülte değil, kabul etmemiz gerekiyor. Sadece binayla yapılacak bir eğitim tarzı değil. Bu manada YÖK'ün istediği kararlar var. Olmazsa olmazlar var. Bunlar laboratuvar, eczacılık diyoruz çünkü bunu herkes bilir. Laboratuvar ve diğer donatıların yapılması için de bundan sonra elimizden geldiği kadar hep birlikte çalışarak, Bafra'daki iş adamlarımızla, hayırseverlerimizle ve devlet adamları olarak bizlerle buluşmak suretiyle adımlar atacağız. Burada öğrenci alınması üzere depar atmamız, hızlanmamız lazım. Bunu da yapacağız" dedi.

Bafra Eczacılık Fakültesine dekan ataması yapıldı
Bafra Eczacılık Fakültesine dekan ataması yapıldı
Bafra Eczacılık Fakültesine dekan ataması yapıldı
Bafra Eczacılık Fakültesine dekan ataması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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