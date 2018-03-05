Bafra'da Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Yürüyüşü

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından "Zeytin Dalı Harekatı'na Destek, Teröre Lanet, Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Beşyol mevkisinde Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Alaçam Caddesi'nden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından dua edildi. Afrin şehitlerinin isimlerinin okunmasından sonra terörle mücadele sırasında gazi olan Hakan Uncu tarafından basın açıklaması yapıldı. Uncu, "Bedeli ne olursa olsun Türk milletinin nefesini kesmek isteyen şer yuvaları dağıtılmalı, bir daha dirilmemek üzere yok edilmelidir. Hükümetimiz doğru ve yerinde bir hamleyle bu belayı bertaraf etmek, sınır güvenlimizi sağlamak amacıyla Suriye'de Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı düzenlemiştir. Devletimizden, hükümetimizden isteğimiz, Afrin'den sonra Münbiç, Kandil, nerede şer odakları varsa oraya girilmeli, bölücü terör örgütü imha edilmeli, terör ülkemizin gündeminden tamamen çıkmalıdır. Harekatta 44 Mehmetçiğimizi şehit verdik, 199 Mehmetçiğimiz de yaralandı. Gönül isterdi ki hiçbir Mehmetçiğimizin burnu bile kanamadan bu operasyon tamamlansın. Ne yazık ki bu mümkün olmadı. 44 canparemiz şahadet makamına ulaştı. İnşallah geride kalan silah arkadaşları onların kanlarını yerde bırakmayacak, bu şer yuvalarını onların başına yıkacaktır. Afrin'de destan yazan kahraman Mehmetçik, Bafra'dan size selam olsun. Dualarımız, gönüllerimiz sizinledir" dedi.

Yürüyüşe AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, sivil toplum örgütleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN