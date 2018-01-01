Bafra'da Yılbaşı Huzur Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşların yılbaşını huzur içerisinde geçirmesi amacıyla sabit noktalarda ve umuma açık alanlarda denetimler yapıldı.



Uygulamaya katılacak ekipler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro amirliğinde toplandı.Uygulama öncesi göreve çıkacak ekiplerin yeni yılını kutlayan Kaymakam Ali Fuat Türkel Yılbaşı gecesi kimsenin huzuru bozmasına fırsat vermeden vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir gece geçirmeleri için çalışacağız.Sizlere görevinizde başarılar diliyorum" dedi



Göreve çıkacak ekiplere son uyarıları yapan İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, "Yoğun bir çalışma içerisinde çalıştığınız herkesin malumudur. Belki 3 tane personelin yapmış olduğu görevi 1 personelimiz tarafından yapılmakta. Bu performansı biz göz ardı edemiyoruz.Her zaman söylediğimiz gibi ben başta, aileleriniz olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Uygulamalarımız dolayısıyla daha öncede söylediğimiz gibi sonuca yönelik olarak yaptığınız takdirde daha başarılı sonuçlar elde edeceğiz.Zaten böyle yapıyorsunuz. Gösterdiğiniz özen, itina ve sabırdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından göreve çıkacak ekiplere yapılan tatlı ikramın ardından yılbaşını huzur operasyonu için start verildi. 23.00-01.00 saatleri arsında 5 gurup halinde yapılan umuma açık iş yerlerine yönelik 1. etap uygulamada toplamda 708 şahıs sorgulandı. 1 adet ruhsatsız 14'lü marka silah, silaha ait 12 adet mermi, 2 adet ruhsatsız kısa dipçikli pompalı tüfek, tüfeklere ait 5 adet kartuş, 1 şahıs üzerinden bıçak ele geçirildi.1 aranan şahıs gözaltına alınırken, 1 işyerine tütün kanununa muhalefetten işlem yapıldı. 23 araç incelenirken, 1 araca bin 237 lira para cezası kesildi,1 yakalamalı araç da trafikten men edildi.



01.00- 03.00 arasında 5 gurup halinde yapılan 2. etap sabit yol uygulanmasında ise toplamda 196 şahıs sorgulandı. 127 araç incelenirken 13 araca 10 bin 505 lira para cezası uygulandı. 5 araç trafikten men edildi. - SAMSUN