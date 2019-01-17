Bafra'da Kızılırmak Kenarına Kültür Merkezi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafralıların yıllardır hayalini kurduğu Kültür ve Sanat Merkezi için ihaleye çıktıklarını açıkladı.

Yıllardır Bafra'nın gündeminde olmasına rağmen bir türlü gerçekleştirilemeyen Bafra Kültür ve Sanat Merkezi Projesi, nihayet hayata geçiriliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kızılırmak Sedde Projesi peyzaj alanı yanındaki arazi üzerinde 9 bin 023 metrekarelik alana Bafra Kültür ve Sanat Merkezini kuruyor.

Bafra'nın kültür ve sanat potansiyelini harekete geçirmek verdikleri mücadelenin sonunda meyvelerini verdiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Şimdi sırada ilçemize Kültür ve Sanat Merkezini inşa etmek var. Bu yöndeki çabamızı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da sürdürdük. Kızılırmak kenarında yapılan peyzaj alanı çevresindeki arazi üzerinde Bafra Kültür Sanat Merkezini kuruyoruz. Projemiz ihaleye çıktı" açıklamasında bulundu.

9 bin metrekare ve yeşil alan üzerinde

İnşa edilecek Kültür Merkezinin Kızılırmak Sedde Projesi'nin tamamlayıcısı olacağını da belirten Zihni Şahin, "Kültür Sanat Merkezi, 9 bin 23 metrekarelik alan üzerine yapılacak. Bina alanı 2 bin 850 metre kare olacak merkezimiz 2 bin 761 metrekare yeşil alan içerisinde, 998 metrekarelik otoparkıyla görkemli bir yapı olacak" bilgisini verdi.

Bafra'nın kültür ve sanat alanında 'ekol' kentlerden birisi olduğunu söyleyen Başkan Şahin, "Bafra'nın tarihinde kültür ve sanatın çok ayrı bir yeri vardır. Bunu tekrar canlandırmak için Bafra'da belediye başkanlığımız döneminde konservatuvar kurduk. Bafra Musiki Cemiyetine yer tahsis ettik. Kültür Müdürlüğü oluşturduk. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetlerine destek olduk. Belediye olarak sayısız etkinlik yaptık. İnşa edeceğimiz Kültür Merkezi ile Bafra yeniden eski kültür ve sanat dolu günlerine geri dönecek. Bafra bu proje ile kültür ve sanatta cazibe merkezi haline gelecek. Gençlerimiz kültür ve sanata daha çok yönelecek. Sanatseverlerimiz faaliyetlerini daha güzel şekilde yapabilecek. Baframıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA