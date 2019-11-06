Bafra'da Kızılay ve Lösemili Çocuklar Haftası kutlandı

06.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:48

Bafra Sağlık Müdürlüğünce, "Kızılay ve Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

LÖSEV Samsun Temsilcisi Erol Korkmaz ve Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla okul önünde toplanarak Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Korkmaz, burada düzenlenen programda, LÖSEV hakkında bilgi vererek, sokaklarda lösemili çocuklar için yardım toplayanlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.



Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Halim Tutku Demircan, Bafra'nın Samsun'un ilçeleri arasında kan vermede en verimsiz ilçe olduğu belirterek, "Kurumlarla ortak çalışmalarımızın neticesinde ilçe bazında başlattığımız kampanyalarla rekor seviyeleri gittiğimizi öğreniyor olmamız, bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. İl bazında değil, ulusal çapta ilk 5'e girmeyi hedefliyoruz." dedi.

Programa Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Bafra Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, öğrenciler ve sayıda vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA