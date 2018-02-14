Bafra'da İlçe Müftüleri Toplantısı Yapıldı

Samsun Müftülüğü tarafından organize edilen ve her ay düzenli olarak yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı'na bu ay Bafra Müftülüğü ev sahipliği yaptı.

İl Müftüsü Veysel Çakı başkanlığında, Bafra Müftülüğü binasında düzenlenen toplantıya 17 ilçe müftüsü katıldı. Aylık yapılan toplantıların amacının yeni gelişmelerden haberdar etmek, hizmette metot birliğini sağlamak olduğunu söyleyen Çakı, "Geçtiğimiz ay ki toplantıdan bu güne kadar ki sorunları,başarılarımızı, başarısızlıklarımızı masaya yatırıp kendi aramızda tartışıyoruz. Amacımız milletimize daha güzel kaliteli din hizmeti sunmak.Din hizmeti artık sadece cami içinde icra ettiğimiz hizmet olmaktan çıkmıştır. Cami dışı hizmetini de cami içi hizmeti kadar önemsiyoruz ve çeşitliliğini arttırmak istiyoruz. Mahalledeki imamımızı sadece gelene namaz kıldırma memuru olarak görmüyoruz. Bir din görevlisi eğer mahallesindeki yatalaktan, yardıma muhtaç fakir fukaradan haberi yoksa, esrar eroin gibi yanlış davranışlar içerisinde olan insanlardan haberi yoksa bizim idealimizdeki bir din hizmeti sunulamıyor demektir. Bu toplantılar hem hizmet kalitemizi artırmak hem de ilişkilerimizi görebilme metot birliği sağlama konusunda toplantılar icra ediyoruz" dedi.

Toplantıda ayrıca ilçe müftüleri kendi ilçelerinde yaptıkları hizmetleri anlatarak toplantıya katılan müftüleri bilgilendirerek fikir alışverişinde bulundular. - SAMSUN