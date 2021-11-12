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Bafra'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bafra'da

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" isimli proje kapsamında Samsun Bafra İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, emniyet kemeri konusunda sürücüleri uyararak maske dağıttı.

SAMSUN (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" isimli proje kapsamında Samsun Bafra İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, emniyet kemeri konusunda sürücüleri uyararak maske dağıttı.

İlçe merkezi ve kavak yolu Kolay Mahallesi'nde "Bir Hareketine Bakar Hayat" isimli proje uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda durdurulan sürücülere Kaymakam Cevdet Ertürkmen emniyet kemeri takmanın önemini anlatarak, maske takmayan sürücüler ve yolcuları uyardı. Ertürkmen, "Bi Hareketine Bakar Hayat" yazılı maskeleri sürücülere ve araçlarda bulunan yolculara dağıttı.

Kaymakam Ertürkmen yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın emniyet kemerinin önemini vurgulamak için başlattığı olduğu 'Bi Hareketine Bakar Hayat' etkinliği kapsamında sürücülerimizle beraber olduk. Onlara emniyet kemerinin önemini söyledik. Buna istinaden de pandemi süreci nedeniyle maskelerimizi dağıttık. Herkese gerek şehir içerisinde gerekse şehir dışında emniyet kemerini takmadan sürüşlerini başlatmamalarını, yolculuklara çıkmamalarını istiyoruz" dedi.

Jandarma ekipleri de proje kapsamında ilçe genelinde öğrenci servisleri üzerinde de denetim yaptı. Jandarma trafik ekipleri, trafikte emniyet kemeri kullanmanın ağır yaralamalı kazalarda riski yüzde 60 azalttığını, "Güvenli trafik bir hareketine bakar hayat" diyerek, araç kullanırken emniyet kemeri kullanmanın önemine dikkat çekti. Denetimlerde sürücülerin gerekli belgelerinin kontrolleri yapılırken, öğrencilerin fiziksel mesafe ve maske kuralına uyup uymadıklarına da bakıldı. Kurallara uymayan 3 servis sürücüsüne ceza yazıldı.

Uygulamalara İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer de eşlik etti. - SAMSUN

Bafra'da Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması

Bafra'da Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması

Bafra'da Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması

Bafra'da Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması

Bafra'da Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması

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