Bafra Belediye Başkanı Kılıç, Mazbatasını Aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde yeniden belediye başkanı olarak seçilen Hamit Kılıç, mazbatasını aldı.

Bafra Adliyesinde gerçekleşen törene Bafra İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Elif Akkaya, ilçe seçim kurulu memurları ve çok sayıda partili katıldı. Bafra ilçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Akkaya, Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a başarılar diledi. Akkaya'nın elinden mazbatasını alan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçedeki çalışmalarını en iyi şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Bafra Adliyesinde mazbatasını alan Başkan Kılıç ve beraberindekiler yürüyerek belediye binasına geldi.Belediye önünde kompeti ve çiçeklerle karşılanan Başkan Kılıç yaptığı konuşmada, "Cumhur ittifakı açısından, teşkilatlarımız açısından yorucu ve uzun bir çalışma oldu ama bunun neticesinde cumhur ittifakı olarak en güzel şekilde aldık. 10 aylık bir süre içerisinde nasıl çalışmışsa bu önümüzde ki dönemde de hep beraber cumhur ittifakımızın ruhuyla beraber milletvekillerimizle, sendikalarımızla, oda başkanlarımızla,sivil toplum teşkilatlarımızla hep beraber ortak aklı ortaya çıkartarak Bafra'ya yapılması gereken neyse onu yapacağız" dedi.

Törene AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İlçe İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA