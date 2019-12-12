: BAE Prensi Şeyh Halid bin Sultan El Kasımi'nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

12.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:55

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra'daki lüks dairesinde ölü bulunmuştu. İngiliz mahkemesi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra'da ölü bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin ölüm sebebinin yüksek doz uyuşturucu olduğunu doğruladı.

İngiliz polisinin, Kasımi'nin Knightsbridge semtindeki çok sayıda uyuşturucu bulmasının ardından İngiliz basını, Londra'da moda sektörünün içinde olan prensin, düzenli olarak uyuşturucu ve eskortların da bulunduğu, tüm hafta sonu boyunca süren partiler düzenlediğini öne sürdü.

RAPORLA DOĞRULANDI

Kasımi'nin, cinsel ilişki süresini uzatması için yüksek miktarda metamfetamin de aldığını iddia eden İngiliz basınının iddiaları, İngiliz mahkemesininden açıklanan rapor sonrasında doğrulanmış oldu.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI İLAÇ SAPTANDI

Westminster Mahkemesi'nin konuya ilişkin yürüttüğü soruşturma sonucunda yayınlanan raporda, Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin cinsel isteği artırma amacıyla kullandığı aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Prens'in kanında yüksek miktarda kokain ve cinsel gücü artırıcı kimyasal madde bulunduğu belirlendi.

EN SON ERKEK ARKADAŞIYLA UYUŞTURUCU ALIRKEN GÖRÜLDÜ

Dr. Susan Patterson tarafından hazırlanan toksikoloji raporunda, el Kasımi'nin kanında 300 mg GHB tipi uyuşturucu saptandığı bilgisi verildi. Soruşturma raporunda, Şeyhi son gören kişinin Yohan Escobar adında bir erkek olduğunu ve birlikte uyuşturucu kullandıklarını detayı yer aldı.

Raporda aktif spor yaptığı belirtilen el Kasımi'nin günlük hayatta yüksek miktarda tütün ürünü kullandığı detayına da yer verildi.

TEMİZLİKÇİSİ BULMUŞTU

Mahkeme, Kasımi'yi dairesinde bularak 911'i arayan temizlikçisinin ifadelerini de kamuya sundu. Kendisinde olan yedek anahtarla içeri girer girmez yerde kanapeye dayanmış bir şekilde bulan Maria Kisaohanyan, önce uyuduğunu düşündüğü prensin nefes almadığını farkettikten sonra bina yönetimini çağırarak 911'i aramalarını söyledi.

ŞEYH'İN AİLESİ SORUŞTURMAYA KATILMADI

Kasımi'nin ölüm sebebinin kesin olarak belirlenmesini ardından Kasımi'nin ailesinden yorum almak isteyen basın ise olumsuz yanıt aldı. Prens'in ölüm sebebinin uyuşturucu olması sebebiyle akrabalarının, İngiliz mahkemesi tarafından başlatılan soruşturma sürecine başından katılmayı reddettikleri bildirildi.

Ölüm nedeniyle BAE'deki bütün bayraklar yarıya indirilmiş ve üç gün yas ilan edilmişti.

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