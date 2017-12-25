Bae Dışişleri Bakanı Zayed'e "Fahreddin Paşa" Tepkisi

Elazığ'da üniversite öğrencileri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'e, sosyal medyada Medine müdafisi Fahreddin Paşa aleyhindeki paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi.



Fırat Üniversitesi (FÜ) AK Parti Üniversite Birimi (ÜNİAK) öncülüğünde, FÜ Kültür Park'ta bir araya gelen öğrenciler, Fahrettin Paşa'nın fotoğrafının yer aldığı, "Fahrettin Paşa, gerçek kahraman, ruhun şad olsun" yazılı dövizler taşıdı.



ÜNİAK Başkanı Gökberk Demir, yaptığı konuşmada, Zayed'in sosyal medya paylaşımının tarihte İngilizlerin Arap isyancılarla Medine'yi kuşatmaları esnasında eşsiz mücadele ortaya koyan Fahreddin Paşa'ya iftiradan öteye geçemeyeceğini söyledi.



Üniversiteliler olarak ecdada atılan bu "küstah" ve "cahilce" iftiraya hiç kimsenin itibar etmeyeceğini belirten Demir, şunları dile getirdi:



"Bizim ecdadımız Medine-i Münevvere'yi korumak için açlık ve imkansızlar içinde düşmana karşı mücadele verirken onların ecdatları adını tarihe 'hain' olarak yazdıran Şerif Hüseyin adında bir ucubenin peşine takılmıştır. Bugün onların torunu olan Zayed isimli kukla da utanmadan ecdadımıza dil uzatacak kadar hakikatten uzak bir tavır izlemiştir.



Evvela bizim ecdadımızın Medine-i Münevvere'yi İngilizlere karşı savunması, hala Şerif Hüseyin gibi ruhunu bulunduğu makama satmış hainlerin zoruna gitmektedir."



Grup, açıklamanın ardından dağıldı.