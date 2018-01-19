BAE'de Alıkonulan Katarlı Şeyh El-Sani, İntihara Kalkıştı

Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) zorla alıkonulan Katar Emirliği ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali el-Sani, intihar teşebbüsünde bulundu.

İNTİHARA KALKIŞTI

Katarlı Şeyh Abdullah bin Ali el-Sani, zorla tutulduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde 15 Ocak'ta intihar teşebbüsünde bulunduğunu söyledi. Şeyh Abdullah bin el-Sani, yayınlanan ses kaydında Körfez krizini tasarlayanların Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed ile Suudi Arabistan Prensi Muhammen bin Selman olduğunu söyledi.

"HAYATIMA SON VERMEYE KARAR VERDİM"

Şeyh Abdullah bin Ali el-Sani, Abdu Dabi Veliaht Prensinin kendisine uyguladığı baskı sebebiyle intihar etmeyi düşündüğünü de söyledi. Şeyh el-Sani ses kaydında, "Ben Şeyh Abdullah bin Ali, Ocak ayının 15'inde ben ve kızımın ülkemize dönmemize izin verilmediği için hayatıma son vermeye karar verdim" dedi.

Şeyh Abdullah bin Ali el-Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e teşekkür ederken, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sahtekar olarak tanımladı.

61 yaşındaki Şeyh Abdullah bin Ali el-Sani...

PERİŞAN HALDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

El-Sani, birkaç gün önce Kuveyt'e gitmek üzere bulunduğu Abu Dabi Havaalanı'nda sağ eli bantlı olarak bir tekerlekli sandalyede perişan bir halde görüntülenmişti.

KATAR İKTİDARINDAKİ SANİ AİLESİNİN ÖNDE GELEN MENSUPLARINDAN BİRİ

Katar'ın 3. emiri Şeyh Abdullah bin Casim'in torunu, 4. emiri Şeyh Ali bin Abdullah'ın oğlu ve 5. emiri Şeyh Ahmed bin Ali'nin de kardeşi olan Abdullah, El Sani ailesinin önde gelen mensuplarından biri olarak biliniyor.

Abdullah, geçen ağustos ayında Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hac krizinde ara bulucu rolüyle gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Katar'da iktidardaki El Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddia edilmişti.. İddialar BAE tarafından yalanlarken, Doha 'konunun yakından izlendiği'ni belirtmişti.