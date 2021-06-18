Badmintoncularımız, Valilik Turnuvasına Damga Vurdu
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Badmintoncularımız, Valilik Turnuvasına Damga Vurdu

Badmintoncularımız, Valilik Turnuvasına Damga Vurdu
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Manisa Büyükşehir BelediyesporBadminton takımı, Valilik Turnuvasına damgasını vurdu.

Manisa Büyükşehir BelediyesporBadminton takımı, Valilik Turnuvasına damgasını vurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25 sporcu ile katıldığı turnuvayı takım halinde birinci sırada tamamladı ve organizasyonun en çok madalya kazanan ekibi oldu.

Manisa Badminton İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan Valilik Turnuvası Badminton Şampiyonası, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 9-13-15-17-19 yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvaya Manisa Büyükşehir Belediyespor Badminton takımı, 25 sporcu ile katılım sağladı. Saruhanlı Belediyespor ve YunusemreBelediyespor takımlarının yer aldığı organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyespor, turnuvanın en çok madalya kazanan takımı oldu.

Turnuvada Alınan Sonuçlar:

Manisa Büyükşehir Belediyespor Badminton takımının turnuvada aldığı sonuçlar,

11 yaş tek erkek kategorisinde; Melih Karakafa 2'nci, Cesur Issımen 3'üncü,

13 yaş tek kız kategorisinde; Elif Kayılap 1'inci

13 yaş tek erkek kategorisinde; İsmail Samet Bülbül 1'inci

13 yaş çift kız kategorisinde; Elif Kayılap 1'inci

15 yaş tek erkekkategorisinde; Burak Sağlam 1'inci, Alptuğ Çelikoğlu 2'nci, İsmail Samet Bülbül 3'üncü

15 yaş tek kız kategorisinde; Elif Kayılap 2'nci, Habibe Naz Karakafa 3'üncü, Bengisu Sakiner 3'üncü

15 yaş çift kız kategorisinde; Elif Kayılap - Habibe Naz Karakafa çifti 1'inci

15 yaş çift erkek kategorisinde; Alptuğ Çelikoğlu - Burak Sağlam çifti 1'inci

17 yaş tek kız kategorisinde; Cemre Nil Altun 1'inci, Miraç Kocağa 2'nci, Meryem Aydın 3'üncü

17 yaş tek erkek kategorisinde; Muhammet Uslu 1'inci, Sadık Altun 2'nci, Davutcan Kılıç 3'üncü

17 yaş çift erkek kategorisinde; Muhammet Uslu - DavutcanKılıç çifti 1'inci

Sadık Altun - İsmail Samet Bülbül çifti 2'nci

17 yaş çift kız kategorisinde; Cemre Nil Altun - Zeynep Tuğçe Bülbül çifti 1'inci

Miraç Kocağa - Meryem Aydın çifti 2'nci

19 yaş tek erkek kategorisinde; Volkan Kırşan 2'nci, Alper Altun 3'ncü, Emre Salih Erdem 3'ncü

19 yaş çift erkek kategorisinde; Volkan Kırşan - Alper Altun çifti 1'inci

Hasan Hüseyin Baş - Emre Salih Erdem çifti 2'nci oldular.

Kaynak: Habermetre

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