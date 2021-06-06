Bacayı temizlemek için benzin döktü, üst kat komşusunun evini yaktı

Manisa'da bir vatandaş, temizlemek için kağıt koyduğu evinin bacasına bir miktar benzin döktü. Bir anda alevler büyüyerek üst kattaki evi tutuşturdu. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabri A., gece saatlerinde evin bacasını temizlemek için bacaya önce kağıt yerleştirdi ardından bir miktar benzin döktü.

ALEVLER BACAYI SARDI

Sabri A.'nın kağıtları tutuşturması sonrası alevler bacayı sardı. Sabri A.'nın yaşadığı dairenin üst katındaki baca girişinden dışarı çıkan alevler evi tutuşturdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını daha fazla büyümeden söndürmeyi başardı. Alt katta yapılan baca temizliği nedeniyle üst kattaki dairenin tutuşmasına neden olan yangında yaralanan olmadı. Öte yandan kimsenin yaşamadığı öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLACAĞINI BİLSEYDİM GAZ DÖKMEZDİM"

Yangını anlatan Sabri A., "Evin bacasını temizlemek için kağıtlar yerleştirdim, sonra üzerine çabuk yanması için bir miktar gaz döktüm. Kağıtları tutuştururken, alevler parladı. Üst katın yandığını görmedim. Komşular seslenince fark ettim. Böyle olacağını bilseydim gaz dökmezdim" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin