Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı - Haberler
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Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Çin'de kaydedilen görüntüler, sosyal medyada infiale neden oldu. Cinsel istismara uğradığı belirtilen kedi, ön patilerinin gerilmesinin ardından bir daha eskiye dönemedi. Hayvanseverlerin devreye girmesiyle operasyona alınacak kedinin iyileşmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Çin'in Shandong eyaletine bağlı Tengzhou şehrinde vatandaşlar tarafından ilginç bir görüntü kaydedildi. Bir otopark alanında çekilen görüntülerde ön ayakları geriye doğru gitmiş bir kedi görüldü. İlk görüşte kedinin bu hareketinin doğuştan olduğunun düşünen sosyal medya kullanıcıları, korkunç gerçeği öğrendikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Görüntülerin yayılmasının ardından devreye giren hayvanseverler, yaralı kediyi veterinere götürdü. Haberler.com'un aktardığına göre veteriner yaptığı ilk muayene sonucu kedinin vücudunda iltihap olduğunu belirleyerek tedaviye başladı. Ancak muayene sonucunda korkunç bir gerçek de ortaya çıktı. Kedinin, uğradığı cinsel istismar sonucu bu hale geldiği belirtilirken, vücudunda da sigara izlerine rastlanıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, kedinin tedavi edilip yeniden eski yaşamına dönmesi için kampanya başlattı.

Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı

Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı

Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı - Haberler
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