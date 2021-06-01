Babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin'in paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

8 Mart'ta hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Pelin Öztekin'i babasının vefatını çabuk unutmakla suçlarken, bazı kullanıcılar ise "hayat devam ediyor, o da mı beraber ölsün" yorumunda bulundu.

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının duayen isimleri arasında yer alan Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından 8 Mart'ta hayata gözlerini yumdu. Öztekin'in vefatı hayranlarında derin üzüntü yaratırken, kızı Pelin Öztekin de babasını kaybetmesinin ardından büyük acı yaşamıştı.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Babasını kaybetmesinin üzerinden henüz çok kısa bir süre geçen Öztekin'in dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini ikiye böldü.

KİMİLERİ BEĞENDİ, KİMİLERİ ELEŞTİRDİ

33 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından "Sezonum başladı" notuyla havuz içinden yaptığı paylaşımı kimi hayranları tarafından beğeni toplarken kimi takipçileri tarafından da eleştiri aldı.

İşte sosyal medyada Pelin Öztekin'in havuz içerisindeki fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları:

- Yakın zamanda babanı kaybettin, bu paylaşım olmamış.

- Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Baban da hep mutlu olmanı isterdi.

- Hiç yakıştıramadım ve hiç beğenmedim.

Kendi bileceği iş.

- Hayır ne yapsın kız babasıyla birlikte mı ölsün rahat bırakın insanları ya, 7/24 ağlasın mı ağladığında babası gelecek mi?

- Ne çabuk unutuldu da böyle pozlar veriyorsunuz!

- Sen güçlü bir kadınsın ve ne yazık ki ruh hastalarıyla dolu bir ülkede, ünlü birisin. Şu saçma sapan yorumları da takma. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ve baban da hep mutlu olmanı isterdi. Ona tekrar kavuşana kadar bir şekilde mutlu olmak zorundasın.