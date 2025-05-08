Yılın en özel günlerinden biri olan Babalar Günü için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "2025 Babalar Günü ne zaman?" ve "Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? 2025 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. Bu gelenek 2025 yılında da devam edecek.

2025 BABALAR GÜNÜ'NE KAÇ GÜN KALDI?

Bu yıl, Babalar Günü 15 Haziran 2025 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

Babalar Günü'ne özel hediye arayışları da hız kazandı. İşte en çok tercih edilen hediye seçenekleri:

1. Klasik ve Şık Hediyeler

Klasik tarzdan hoşlanan babalar için şıklığı ve zarafeti bir araya getiren hediyeler oldukça etkileyicidir. Deri bir cüzdan ya da kaliteli bir kol saati hem kullanışlı hem de uzun ömürlü bir armağan olabilir. Eğer babanız iş dünyasında aktifse, şık bir gömlek ya da kravat seti de tercih edilebilir.

2. Hobilere Yönelik Hediyeler

Babanızın vakit geçirmekten hoşlandığı hobileri varsa, bu ilgi alanlarına hitap eden bir hediye seçmek onu daha da mutlu edecektir. Kitap okumayı seviyorsa ilgi duyduğu bir alanda kitaplar, müzik tutkunuysa nostaljik plaklar ya da sevdiği sanatçılara ait müzik albümleri tercih edilebilir. Balıkçılık yapmaktan keyif alıyorsa yeni bir olta takımı, bahçeyle uğraşmayı seviyorsa kaliteli bir bahçıvanlık seti iyi bir seçenek olabilir.

3. El Yapımı ve Duygusal Hediyeler

Kendi emeğinizle hazırladığınız hediyeler her zaman daha anlamlıdır. Babanızla geçirdiğiniz güzel anıları bir araya getirdiğiniz bir fotoğraf albümü, el yazısıyla yazılmış içten bir mektup ya da evde hazırladığınız bir kutu kurabiye hem ekonomik hem de duygusal açıdan çok kıymetlidir. Bu tarz hediyeler babanızın kalbine dokunacaktır.

4. Teknolojik Hediyeler

Teknolojiyle arası iyi olan babalar için akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ya da bluetooth hoparlörler oldukça kullanışlı hediyelerdir. Sağlığına dikkat eden babalar için adım sayar özelliği olan akıllı bileklikler hem pratik hem de motive edici bir armağan olabilir.