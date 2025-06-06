Babalar Günü ne zaman 2025? Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü heyecanı da kendini göstermeye başladı. Her yıl babalara olan sevgi ve minnettarlığın simgesi haline gelen bu özel gün için hediye arayışları ve kutlama hazırlıkları hız kazandı. Vatandaşlar, Babalar Günü'nde sevdikleri babalara nasıl sürprizler yapabileceklerini araştırırken; hediye alternatifleri, anlamlı mesajlar ve etkileyici kutlama fikirleri de yoğun ilgi görüyor. Peki, 2025 Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak? İşte, Babalar Günü ile ilgili merak edilen detaylar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

2025 yılında Babalar Günü, 15 Haziran Pazar günü kutlanacak. Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl da duygusal mesajlar, anlamlı hediyeler ve sürprizlerle taçlandırılacak.

Babalar Günü ne zaman 2025

Bu özel günde babalarına sürpriz yapmak isteyenler, şimdiden hediye fikirleri, etkileyici mesaj örnekleri ve sürpriz kutlama planları üzerinde düşünmeye başladı.