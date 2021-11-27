Baba: Başlık parası için bıçakladı, Oğlu: Annemi dövdüğü için bıçakladım

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde önceki gün baba Ekrem Korkmaz ve oğlu Resul Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma çok geçmeden kavgaya dönüştü. Resul Korkmaz babasını tartışma sırasında bacağından bıçakladı. Resul Korkmaz mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıyan kavga sonrası gözaltına alındı. Ancak babasının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

"4.KEZ EVLENMEK İÇİN PARA İSTEDİ VERMEYİNCE BIÇAKLADI"

"BAŞLIK PARASI İSTEMEDİM ANNEME ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN BU OLAY YAŞANDI"

"O GECE BENİ DÖVDÜ,OĞLUM ARAYA GİRDİ"