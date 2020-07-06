Aziz Nesin kimdir? Aziz Nesin nereli, kaç yaşında öldü? Aziz Nesin hayatı, biyografi ve eserleri! Yazdığı şiirlerle adını Türk tarihine yazdıran önemli şairlerimizden Aziz Nesin hayatı, sanatı ve eserleri ile merak ediliyor. Peki, 6 Temmuz 1995 tarihinde de hayata gözlerini yuman Aziz Nesin kimdir? İşte, Aziz Nesin hayatı, biyografi ve eserleri!

Aziz Nesin diğer adı ile Ahmet Nusret Nesin 20 Aralık 1915 yılında İstanbul Heybeliada'da doğmuştur. Kısa öykü, tiyatro, mizah ve şiir dallarında birçok yapıtı bulunan Türk mizah yazarımızdır. Aziz Nesin nereli, kaç yaşında öldü? Aziz Nesin kimdir?

AZİZ NESİN KİMDİR?

Mehmet Nusret Nesin ya da bilinen adıyla Aziz Nesin, 20 Aralık 1915'te İstanbul Heybeliada'da dünyaya geldi. Babası Abdülaziz Bey, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Ocaktaşı köyünden gelerek İstanbul'a yerleşti. Bahçıvanlık yaparak geçimini sağladı. Aziz Nesin, 6 Temmuz 1995 taririnde Alaçatı'da hayatını kaybetti.

AZİZ NESİN'İN ÖĞRENİM HAYATI

Aziz Nesin, 1924'te Süleymaniye'deki adı daha sonra İstanbul 7. İlkokulu olarak değiştirilecek olan "Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi'nin 3. sınıfına girdi. İki yıl Darüşşafaka Lisesi'nde okuduktan sonra, 1935'te Kuleli Askeri Lisesi'ni, 1937'de Ankara'da Harp Okulu'nu bitirip teğmen oldu. Son olarak 1939'da Askeri Fen Okulu'nu bitirdi. Bu dönemde bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Bölümü'ne devam etti. Bir röportajında ona bu eğitim hayatının "Fikri takip" dedikleri şeyi getirdiğini belirtmiştir.

AZİZ NESİN'İN ÇALIŞMA HAYATI

Aziz Nesin, Kara Harp Okulu'nu bitirmesinin ardından asteğmen rütbesiyle orduya katıldı. 1941'den başlayarak II. Dünya Savaşı yıllarında 2 yıl Trakya'da çadırlı ordugâhta görev yaptı. 1942'de Erzurum Müstahkem Mevkii İstihkam Taburu Bölük Komutanlığı'na atandı ve bir bomba kazasında yaralandı. Erzincan'da depremde yıkılmış bir cephaneliğin boşaltılmasıyla görevlendirildi. 1944'te Ankara'da Harp Okulu'nda açılan ilk tank kursuna katıldı. Aynı yıl Zonguldak'ta uçaksavar top mevzileri yaptırmakla da görevlendirildikten sonra üsteğmen rütbesindeyken "görev ve yetkisini kötüye kullandığı" suçlamasıyla askerlikten uzaklaştırıldı.

AZİZ NESİN'İN ÖZEL HAYATI

Aziz Nesin, iki kere evlenmiş, Vedia Nesin ile yaptığı ilk evliliğinden Oya (d. 1940) ve Ateş (d. 1942), Meral Çelen ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Hüseyin Ali (d. 1956) ve Ahmet Aziz (d. 1957) adlarında toplam 4 çocuk sahibi olmuştur.

AZİZ NESİN'İN ESERLERİ

Öyküleri (Hikayeleri)

Parti Kurmak ve Parti Vurmak (1946)

Geriye Kalan (1953)

İt Kuyruğu (1955)

Yedek Parça (1955)

Fil Hamdi (1956)

Damda Deli Var (1956)

Koltuk (1957)

Kazan Töreni (1957)

Deliler Boşandı (1957)

Mahallenin Kısmeti (1957)

Ölmüş Eşek (1957)

Hangi Parti Kazanacak? (1957)

Toros Canavarı (1957)

Bay Düdük (1958)

Memleketin Birinde (1958)

Havadan Sudan (1958)

Bay Düdük (1958)

Nazik Alet (1958)

Gıdıgıdı (1958)

Aferin (1959)

Kördöğüşü (1959)

Mahmut ile Nigar (1959)

Hoptirinam (1960)

Gözüne Gözlük (1960)

Ah Biz Eşekler (1960)

Yüz Liraya Bir Deli (1961)

Bir Koltuk Nasıl Devrilir (1961)

Biz Adam Olmayız (1962)

Yeşil Renkli Namus Gazı (1964)

Sosyalizm Geliyor Savulun (1965)

İhtilali Nasıl Yaptık (1965)

Rıfat Bey Neden Kaşınıyor (1965)

Vatan Sağolsun (1968)

İnsanlar Uyanıyor (1972)

Hayvan Deyip De Geçme (1973)

Seyyahatname (Duyduk Duymadık Demeyin) (1976)

Büyük Grev (1978)

Yetmiş Yaşım Merhaba (1984)

Kalpazanlık Bile Yapılamıyor (1984)

Maçinli Kız için Ev (1987)

Nah Kalkınırız (1988)

Rüyalarım Ziyan Olmasın (1990)

Aşkım Dinimdir (1991)

Gözünüz Aydın Efendim (1997)

Herkesin İşi Gücü Var (2005)

Kan Yüzüğü

Romanları

Kadın Olan Erkek (1955)

Gol Kralı (1957)

Erkek Sabahat (1957)

Saçkıran (1959)

Zübük (1961)

Şimdiki Çocuklar Harika (1967)

Tatlı Betüş (1974)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1977)

Surnâme (1976)

Tek Yol (1978)

Anıları

Bir Sürgünün Hatıraları (1957)

Böyle Gelmiş Böyle Gitmez I - Yol (1966)

Poliste (1967)

Böyle Gelmiş Böyle Gitmez II - Yokuşun Başı (1976)

Benim Delilerim (1984)

Salkım Salkım Asılacak Adamlar (1987)

Böyle Gelmiş Böyle Gitmez II - Yokuş Yukarı (1996)

Bir Vicdan Davası (1998)

Birlikte Yaşadıklarım Birlikte Öldüklerim (2006)

Mum Hala I (2009)

Mum Hala II (2010)

Unutulmayan Rüyalar (2010)

Mektupları

Canım Oğlum Canım Babacığım - 1, 1994.

Canım Oğlum Canım Babacığım - 2, 1994.

Aziz Nesin – Ali Nesin Mektuplaşmaları III, Mektuplar 1994.

Aziz Nesin – Ali Nesin Mektuplaşmaları IV, Mektuplar 1995.

Aziz Nesin – Tahsin Saraç Mektuplaşmaları, Mektuplar, 1995.

Aziz Nesin – Meral Çelen Mektuplaşmaları, Mektuplar 1998.

Çocuk Kitapları

Okullar İçin Kısa Oyunlar (1949)

Uyusana Tosunum (1971)

Bu Yurdu Bize Verenler (1975)

Pırtlatan Bal (1976)

Borçlu Olduklarımız (1976)

Aziz Dede'den Masallar (1977)

Ben de Çocuktum (1979)

Nasrettin Hoca Gülütleri (1981)

Anıtı Dikilen Sinek (1982)

Çocuklara En Güzel Masallar (2009)

Hayvanlar Takımı (2009)

Arkadaşım Badem Ağacı (2010)

Çocuklara En Güzel Öyküler (2012)

Çizgi-roman

Bilmem Ne Adası (1956)

Berber Nonoş (1956)

Baba Mirası (1954)

Deniz Aslanı (1955)

Bayan Aynur ile Bay Buyur (1960)

Yazıları

Sora Sora Cennet Bulunur (1990)

Soruşturmada (1986)

Suçlanan ve Aklanan Yazılar (1982)

Ah Biz Ödlek Aydınlar (1985)

Korkudan Korkmak (1988)

Bulgaristan'da Türkler Türkiye'de Kürtler (1989)

Türkiye Şarkısı Nazım (1997)

Çuvala Doldurulmuş Kediler (1995)

Suçlanan Aklanan Yazılar (1982)

Sanat Yazıları (2011)

Sporcu Milletiz Vesselam (2012)

Okuma Güncesi (2014)

Gezi notları

Dünya Kazan Ben Kepçe (1977)

Yurt Gezileri (2013)

Oyunları

Karacan Yayınları 1982'de Aziz Nesin'in tüm kitaplarını önce fasiküller halinde yayımladı. Daha sonra bu fasiküller büyük boy 10 cilt halinde bir araya getirildi.

Biraz Gelir misiniz (1950)

Bir Şey Yap Met (1959)

Toros Canavarı (1963)

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı (1968)

Üç Karagöz Oyunu (1969)

Çiçu (1970)

Tut Elimden Rovni (1970)

Hadi Öldürsene Canikom (1970)

Pırtlatan Bal (1976)

Başarımı Karılarıma Borçluyum (1992)

Bir Zamanlar Memleketin Birinde (1992)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1992)

Hakkımı Ver Hakkı (1992)

Zat-ı Devletleri İbiş Hazretleri (1992)

Şiirleri

Sevgiye On Ölüme Beş kala

Azizname

On Dakika

Sondan Başa (1984)

Kendini Yakalamak (1988)

Hoşçakalın (1990)

Sivas Acısı (1995)

Köşeyazıları

Bir Tutam Aydınlık (1994)

Az Gittik Uz Gitmek (1959)

Nutuk Makinesi (1958)

Merhaba (1971)

Söyleşileri

Bir Dokun Bir Dinle (1994)

Onursal Doktor Olamamanın Büyük Onuru (1993)

İnsanlar Konuşa Konuşa (1988)

Aziz Nesin üzerine yazılan kitaplar

Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin, Alpay Kabacalı (1990)

Asılacak Adam, Demirtaş Ceyhun (1994)

"Ç" Arkadaşım Aziz Nesin, Müjdat Gezen (1995)

Aziz Nesin'li Fotoğraflar, Ataol Behramoğlu (1996)

Gömüyü Arayan Adam, Ali Nesin (1998)

Babam Aziz Nesin, Ateş Nesin (2006)

Gözyaşından Gülmeceye Aziz Nesin, Alpay Kabacalı (2007)

Aziz Nesin Ve İsveç Serüveni, Abdullah Gürgün

Aziz Nesin'li Yıllar, Meral Çelen

Yaz Babam Yaz, Ahmet Nesin

Tek Ciltte Aziz Nesin, Kalem Yapın Beni Kalem!..

70 Yaşım Merhaba

AZİZ NESİNİN ALDIĞI ÖDÜLLER

Hayatı boyunca pek çok ödül, mansiyon ve madalya ile onurlandırılan Aziz Nesin'in kazandığı bazı önemli ödüller aşağıda listelenmiştir:

1956 - Altın Palmiye, İtalya (Kazan Töreni adlı öyküsüyle)

1957 - Altın Palmiye, İtalya (Fil Hamdi adlı öyküsüyle)

1959 - Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü

1966 - Altın Kirpi, Bulgaristan (Vatani Vazife adlı öyküsüyle)

1968 - Milliyet Gazetesi 6. Karacan Armağanı Birincilik Ödülü (Üç Karagöz adlı oyunuyla)

1969 - Krokodil Ödülü, Sovyetler Birliği (İnsanlar Uyanıyor adlı öyküsüyle)

1970 - Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü (Çiçu adlı oyunuyla)

1974 - Arkın Çocuk Edebiyatı İkincilik Ödülü (Pırtlatan Bal adlı öyküsüyle)

1975 - Lotus Asya-Afrika Yazarlar Birliği Ödülü

1977 - Bulgaristan Uluslararası Gülmece Kitapları Yarışması Hitar Petar Ödülü

1978 - Madaralı Roman Ödülü (Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı romanıyla)

1984 - Erkekçe Başarı Ödülü (Tülsüyü Sevmek hikâye dalında en başarılı eser)

1985 - TÜYAP Halkın Seçtiği Yılın Yazarı

1990 - Tolstoy Altın Ödülü

1990 - Viyana Tiyatro Ödülü

1991 - Rüştü Koray Armağanı

1992 - Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü ve Altın Madalyası

1992 - Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü

1993 - Carl Von Ossietzky Ödülü

1993 - Dionysos Şiir Ödülü.

1994 - CPJ Uluslararası Basın Özgürlük Ödülü

1995 - Orhan Apaydın Demokrasi ve Barış Ödülü

1995 - Hiroşima Vakfı Ödülü