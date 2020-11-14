Azerbaycanlı sanatçı Azerin: "Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer tarihe altın harflerle yazılacak"
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Azerbaycanlı sanatçı Azerin: "Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer tarihe altın harflerle yazılacak"

14.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:06
Azerbaycanlı sanatçı Azerin:

Azerbaycanlı Sanatçı Azerin, Dağlık Karabağ'da elde edilen zaferin hem Azerbaycan hem de Türkiye adına tarihe altın harflerle yazılacağını söyledi.

Azerbaycanlı Sanatçı Azerin, Dağlık Karabağ'da elde edilen zaferin hem Azerbaycan hem de Türkiye adına tarihe altın harflerle yazılacağını söyledi.

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi'ni ziyaret eden Azerin'i, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ve Azerbaycanlı öğrenciler karşıladı.

Burada konuşan Azerin, asırlardır Azerbaycan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan tarihi bağlar bulunduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin desteği çok önemliydi"

Azerin, 44 gün süren "vatan muharebesi"nde Azerbaycan'ın zafer kazandığını dile getirerek, "Elde edilen bu zafer hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nindir çünkü Türkiye'nin verdiği manevi destek Azerbaycan halkı ve ordusu için çok önemliydi. Elde edilen zafer çok konuşulacak ve tarihe altın harflerle hem Azerbaycan hem de Türkiye adına yazılacak. Biz her zaman bir olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır çıktığı bütün kürsülerde Azerbaycan'ın derdini ve Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu söylemesi zaten tarihidir ve dünyada eşi benzeri olmayan desteğin göstergesidir." diye konuştu.

Bu süreçte Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dünyaya önemli mesajlar verdiğini aktaran Azerin, şehitlere rahmet, gazilere şifalar diledi.

Dündar da Azerin'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek kendisine plaket verdi.

Konuşmaların ardından Azerin, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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