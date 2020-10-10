Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok

Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'da ateşkes anlaşmasına vardı. Karabağ müzakerelerine Minsk Grubu ülkeleriyle devam edileceği belirtildi. Aliyev'in her fırsatta "Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır" demesine rağmen ateşkes metninde Türkiye'nin yer almaması dikkat çekti.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katıldığı toplantıda bir araya geldi. İki ülke, 10 saatten fazla süren toplantıda Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes konusunda anlaştı. Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla müzakerelere başlayacağını bildirdi.

ALİYEV "TÜRKİYE MUTLAKA OLMALIDIR" DEMİŞTİ

Ateşkes metninin 3. maddesinde müzakerelerin Minsk Grubu'nun eş başkanları olan Fransa, Rusya ve ABD ile devam edileceği kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

4. MADDEDE "BAŞKA TARAF KATILAMAZ" İFADESİ YER ALDI

Ancak anlaşmanın 4. maddesinde başka bir tarafın müzakere sürecine katılamayacağı ifade edildi. Ankara, her platformda bölgede yaşanan krizlerde Türkiye'siz kalıcı bir çözümün mümkün olmadığını vurguluyor.

SORUN 28 YILDIR ÇÖZÜLEMEDİ

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Karabağ'da barışçıl çözüm için 24 Mart 1992 tarihinde kurulan AGİT Minsk grubu, o tarihten bugüne hiçbir ilerleme kaydetmedi. Aliyev, Minsk Grubu'nun 28 yıldır çözüm sunmayan tavrını eleştirerek, "30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dolmabahçe Ofisi'nde katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Minsk Grubu eş başkanları ABD, Fransa ve Rusya'ya tepki göstermişti. Erdoğan, "30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman ise tehdit ediyorlar." diye konuşmuştu.