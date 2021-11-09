- Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: "Azerbaycan ordusunu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modeline uygun olarak düzenliyoruz"

"Azerbaycan'da Komando birliği oluşturuyoruz"

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübesinden başarılı bir şekilde faydalanıyoruz"

BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan basınına yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusunu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modeline uygun olarak düzenliyoruz" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la birlikte Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'da gazetecilerle de bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Akar ve Hasanov Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin soruları yanıtladı. İkinci Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Hasanov, Başkomutan İlham Aliyev'in liderliğindeki Azerbaycan ordusunun 44 gün süren savaşta yüksek profesyonellik gösterdiği kaydetti.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübesinden başarılı bir şekilde faydalanıyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapılan ortak tatbikatlara değinen Bakan Hasanov, bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Azerbaycan ordusunun çoğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin merkezlerinde eğitim aldı. Bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordularından biri. Milletimiz, dinimiz, dilimiz, medeniyetimiz birdir. Biz bu şansı kullanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübesinden başarılı bir şekilde faydalandık ve buna devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Azerbaycan ordusunu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modeline uygun düzenlemeye devam ettiklerini ifade eden Hasanov, "Savaştan sonra sonuçları analiz ettik. Azerbaycan ordusunu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modeline uygun olarak düzenlemeye devam ediyoruz" dedi.

"Azerbaycan'da komando birliği oluşturuyoruz"

Azerbaycan ordusunda birkaç yeni birliğin oluşturulacağını ifade eden Hasanov, "Özel olarak söylemek istiyorum ki, operasyonel (komando) birlikleri, tugayı burada oluşturuyoruz. Askerlerimiz Türkiye'deki eğitimleri tamamladıktan sonra hizmetlerini devam ettiriyor. Bizim gelecekte büyük planlarımız var. Bir konuya da değinmek istiyorum, Vatan Savaşı zamanı Azerbaycan ordusu, Türk üretimi olan silahları, cihazları ve modern mermileri kullandı. Son yıllarda Türk Savunma Sanayi çok gelişti. Biz sadece hava araçlarından değil toplardan, roketlerden, mermilerden, insansız hava araçlarını engelleyen cihazlardan ve modern Bayraktar SİHA'larından da yararlandık" diye konuştu.

Akar ve Hasanov basın toplantısının ardından gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.