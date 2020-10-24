Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı
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Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı

24.10.2020 08:33 | Son Güncelleme: 24.10.2020 08:53

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kuzey ve güney cepheden kuşatarak, Türklerin geleneksel savaş taktiği "hilal"i (Turan taktiği) uyguluyor.

Karabağ'ın güney sınırını tamamen kontrol altına alan Azerbaycan, Karabağ'ın iç kesimlerindeki stratejik Laçin koridoru ve Gubadlı'ya doğru ilerliyor. Çatışmalarda esir alınan bir Ermenistan askeri ise, aylık 600 dolar karşılığında, bin 500 kadar PKK'lı teröristin Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

BAĞLANTININ KESİLMESİ AMAÇLANIYOR

Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için 27 Eylül'de karşı harekat başlatan Azerbaycan ordusu, bölgeyi kuzey ve güney cepheden kuşatarak, adeta bir "hilal" çizdi. Sınır hatları boyunca güney ve kuzeyden ilerleyen Azerbaycan ordusu, Gubadlı, Laçin ve Kelbecer'i de alarak, Dağlık Karabağ bölgesi ile Ermenistan arasındaki bağlantıyı kesmeyi amaçlıyor. Bu sayede Karabağ'ın kalbi Şuşa ve Hankendi'ne lojistik destek kesilmiş olacak. Bu kapsamda, Azerbaycan askerleri, Karabağ'ın iç kesimlerindeki stratejik önemdeki Laçin koridoru ve Gubadlı'ya doğru ilerliyor. Güney cephede gösterilen başarının, kuzeyde de gösterilmesi amaçlanıyor.

ERMENİSTAN ORDUSU BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların sürdüğünü, Ermenistan güçlerinin Füzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbe vurulduğunu duyurdu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli bölge ve yükseklikleri kurtardı. Tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verilirken, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi. Ermenistan'ın Tavuş ve Sisian bölgelerinden Dağlık Karabağ'a getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettikleri öğrenildi.

5 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA'lar ve topçular, Ermeni güçlerine ait çok sayıda hedefi imha etti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait beş insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan vatandaşlarına, sosyal medya paylaşımları konusunda uyarılarda bulundu. Cephedeki Azerbaycan askerleri ile ilgili bilgi, ses, video, fotoğraf, konumların yazılmaması ve paylaşılmaması gerektiği belirtildi.

ESİR ALINAN ASKER HER ŞEYİ ANLATTI

Çatışmalarda esir alınan Ermeni askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti. Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirtti. Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, "Kışlada, aralarında Kürt asıllı paralı askerler de dahil bin 500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar" itirafında bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, PKK'lıların Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

HİLAL TAKTİĞİ NEDİR?

Hilal taktiği, diğer adlarıyla Turan taktiği ve Kurt kapanı, düşmanı çemberin içerisine alarak yok etmeyi hedefleyen bir taktik olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti ve ondan önceki Türk devletleri de hilal taktiğine sık bir şekilde başvurdu. Ordunun merkez, sağ ve sol kuvvetleri olarak 3'e ayrılmasıyla birlikte önce düşmanın üzerine gitmesi, ardından çeşitli yöntemlerle hilal şeklinde düşman kuvvetlerini sararak saldırması şeklinde gerçekleşiyor. Tarihte Hilal taktiğiyle kazanılan savaşlar arasında 1071 Malazgirt, 1396 Niğbolu, 1526 Mohaç ve 30 Ağustos 1922 Başkumandanlık Meydan Muharebesi bulunuyor.

Kaynak: Milliyet

Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı

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