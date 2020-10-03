Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı
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Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı

03.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:10

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı.

GÖRÜNTÜLERİ BAKANLIK SERVİS ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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