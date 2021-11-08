Azerbaycan'ın kahraman evlatları: Karabağ savaşı gazileri (2)

Azerbaycan askerleri, Ermenistan'ın 1990'lı yıllarda 3 yılda işgal ettiği toprakları, 27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nda 44 günde kurtararak adeta kahramanlık destanı yazdı.

Azerbaycanlıların "vatan savaşı" dediği 2. Karabağ Savaşı'na katılan askerler her gittikleri yerde vatandaşlar tarafından ilgi ve saygıyla karşılanıyor. Azerbaycanlılar, 30 yıllık vatan hasretlerine canlarını feda edercesine çarpışarak son koyan her gaziyi kahraman olarak görüyor.

AA muhabirleri, Karabağ zaferinin 1. yılında, savaş gazileriyle bir araya geldi. Gaziler, Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve zırhlı araçların bir kısmının sergilendiği Bakü'deki "Ganimetler Müzesi"nde, savaşta yaşadıklarını anlattı.

Savaşın ilk saatlerinden itibaren ön saflarda birlikte çarpışarak Ermenistan ordusunun savunma hattını yaran ve mevzilerini ele geçiren ekiplerin içerisinde yer alan özel kuvvetler mensubu Mahir Memmedov ve Evez Banipaşa, çatışmalarda yaralansalar da toprakların kurtarılmasında yer almanın gururunu yaşıyor.

Şehit oldu zannedilerek morga kaldırılan gazi

Memmedov, savaşa Fuzuli istikametinde katıldığını, ilk beş gün savaştığını, yaralanarak savaşı erken terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Savaştığı günlerde daima ileri gittiklerini ve mevzileri peş peşe ele geçirdiklerini belirten Memmedov, "Ermeni askerleri, karşılarında Azerbaycan özel kuvvetlerinin bulunduğunu fark eder fark etmez silahlarını atarak kaçıyordu. Özel kuvvetlerin elinde sağ kalma ihtimallerinin olmadığını biliyorlardı." dedi.

Memmedov, 2 Ekim'de ele geçirdikleri mevzileri diğer birliklere teslim edip oradan çıktıkları sırada Ermeni güçlerinin attığı top mermisinin, bulunduğu bölgeye düşmesi sonucu yaralandığını belirterek "Ermeni güçleri bizimle yakın çatışmaya girmekten çekiniyordu. Topçu birliklerine öncelik tanıyorlardı. Beni savaş alanından silah arkadaşlarım Evez Banipaşa ve diğerleri çıkartarak zırhlı araca bindirmişler. Hastaneye ulaştığımda öldü zannederek morga kaldırmışlar. Bir doktorun tesadüfen fark etmesi sonucu yoğun bakıma kaldırılmışım. Orada uyandım." diye konuştu.

"Yaralılarımızı ve şehitlerimizi asla savaş alanında bırakmıyoruz"

Evez Banipaşa, 27 Eylül 2020'de Fuzuli'nin Karahanbeyli köyünü kurtarmak için operasyon düzenlediklerini, burada 4 gün abluka altında kaldıklarını belirtti.

Komutanları Yüzbaşı Kamil Şirinov'un çatışmada şehit düştüğünü kaydeden Banipaşa, "4 gün çatıştıktan sonra hem ablukayı yardık hem de düşman güçlerinin kaçmasını sağladık. Top atışlarıyla saldırmaya başladılar. Bizlerden birilerini ele geçirmeyi, esir götürmeyi planlıyorlardı. Fakat bu planları hayata geçmedi. Biz yaralılarımızı ve şehitlerimizi asla savaş alanında bırakmıyoruz." dedi.

Banipaşa, silah arkadaşı Mahir Memmedov'un şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralandığını anlatarak "Elinden tuttum, 'ölüyorum', dedi. Yüzüne bir tokat atarak 'Burada ölmek olmaz. Buraya ölmek için değil, öldürmek için geldik' dedim. Biraz kendine gelince onu çıkartarak zırhlı araca bindirip hastaneye gönderdik." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de Cebrayıl ilinin köylerinin işgalden kurtarılması için düzenlenen operasyonda yaralandığı bildiren Banipaşa, "Maalesef bu zafer yolunu sonuna kadar gidemedim. Fakat silah arkadaşlarım canlarını, kanlarını feda ederek, şehit olarak, gazi olarak 30 yıllık hasrete son verdi. Bununla gurur duyuyorum. Savaşta yaralandığımız için bize bugün gazi diyorlar. Biz gazi de olsak kalben gazi değiliz. Her zaman bu millet ve devlet için canımızdan geçmeye hazırız. Biz ölene kadar bu halk için hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bir kolum yok fakat korkuyu yendim"

Savaşta bir kolunu kaybeden 20 yaşındaki Kenan Zeynalov isimli asker de Sukavuşan kasabasının işgalden kurtarılması için düzenlenen operasyona katıldığını belirterek "Zırhlı araçta ilerliyorduk. Aracımızı vurdular, iki arkadaşım şehit oldu, ben ağır yaralandım. Hastanede sol kolumu kesmek zorunda kaldılar. Savaşın ilk günlerinde havan topu seslerinden korkuyorduk. Fakat toprakları kurtarınca bu korkuyu unuttuk. Bugün bir kolum yok fakat ben korkuyu yendim. O yüzden savaş olsa yine giderim." dedi.