Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Hocavend'i ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Hocavend illerini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Hocavend illerini ziyaret etti.

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü.

İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.

Yerleşim birimlerinin birinde mola veren Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde imar çalışmalarına başladıklarını, yeni yollar inşa ettiklerini bildirdi.

Aliyev, hain düşmanın işgal döneminde Azerbaycan'ın tarihi mirasını yok etmek istediğini belirterek, "Fakat bunu başaramadılar. Biz bu topraklara geri döndük. Kahraman ve muzaffer halk olarak geri döndük ve düşmanı topraklarımızdan kovduk." dedi.

Yolculuğuna devam eden Aliyev, araçta yaptığı konuşmada, Ermenistan'ı destekleyen yabancı çevrelerin, onların Azerbaycan topraklarında yaptığı vahşeti görmesi gerektiğini kaydetti.

Aliyev, yol boyunca Hocavend'in köylerinde mola vererek incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov