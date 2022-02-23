Azerbaycan Büyükelçisi'nden Hocalı Soykırımı Anıtı'na kırmızı karanfil

DENİZLİ (DHA) - AZERBAYCAN'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Denizli'de, Azerbaycan- Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı'nı ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, 2016 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Hocalı Soykırımı anısına yaptırdığı Azerbaycan- Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti. Mammadov'a, Denizli Vali Vekili Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, beraberindekiler ve öğrenciler eşlik etti.

Reşad Mammadov, Zolan ve beraberindekiler Hocalı Soykırım Anıtı'na kırmızı karanfil bıraktı, birlikte kardeşlik fidanı dikti. Fidanın dikildiği toprağa ise Mammadov'un Türkiye ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Şuşa şehrinde müttefiklik anlaşması olan Şuşa Beyannamesi'ni imzaladığı noktadan getirdiği toprak kondu. Toprakla buluşturulan çınar ağacı fidanına ise Şuşa adı verildi.