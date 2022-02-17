Azerbaycan Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderme imkanına sahip

Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Elnur Soltanov, ülkesinin yeteri kadar doğal gaz rezervine sahip olduğunu, Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderebileceklerini belirterek "Fakat tangoyu iki kişi yapar. Doğal gazda petrolden farklı olarak alıcı bulunmadan yatakların işlenmesine başlanılmaz. Büyük hacimli bir gaz tedariki artımı söz konusu ise burada alıcılar belirlenmeli, anlaşmalar imzalanmalıdır." dedi.

Soltanov, dünyada yaşanan enerji krizini ve Avrupa'nın Azerbaycan'dan daha fazla doğal gaz talebini AA muhabirine değerlendirdi.

Petrol ve doğal gaz alanında stratejik yaklaşım olmadan talep ve teklifi dengelemenin çok zor olduğunu, bir doğal gaz sahasının işletilmeye başlanılmasının 6 ila 7 yıl zaman aldığını, mevcut yatakların bakımı için de önemli yatırımlar gerektiğini belirten Soltanov, bu alanda atılacak adımların stratejik hesaplamalar gerektirdiğini, Kovid-19 salgınının bu hesaplamaları şaşırttığını ve belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

Soltanov, dünyada yeşil enerji istikametinde ciddi adımlar atıldığını, doğal gaz en temiz fosil yakıt olsa bile küresel ısınma nedeniyle bu tip yakıtların kullanımında tereddütler bulunduğunu belirterek bu tereddütlerin hem bankaların kredi vermesi hem stratejik projelere belirli imtiyazların sağlanması ve fosil yatakların işlenmesinde zorluklar oluşturduğunu ve işi daha pahalı hale getirdiğini kaydetti.

Avrupa'da havaların mevsim normallerin altında soğuk geçmesinin ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik gibi faktörlerin de dünyadaki enerji krizinin nedenlerinden olduğunu ifade eden Soltanov, bu durumun, Avrupa'da daha çok hissedildiğini ve doğal gaz fiyatlarında ciddi artış yaşandığını hatırlattı.

Soltanov, 4 Şubat'ta Bakü'de gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru Sekizinci Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan yetkililerinin de enerji krizini gündeme getirdiklerini ve toplantıda krizin aşılmasında Azerbaycan'ın sunabileceği katkıların ön plana çıktığını ifade etti.

Azerbaycan'ın 10 milyar metreküple Avrupa'nın en büyük tedarikçilerden biri olmasa da bu doğal gazın hem yeni kaynaktan hem yeni güzergahla sağlandığını söyleyen Soltanov, boru hattının geçtiği Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerin talepleri göz önünde bulundurulduğunda bu ülkeler bazında yeteri kadar büyük miktar olduğunu vurguladı.

Soltanov, Şahdeniz yatağının 3. fazının geliştirilebileceğini, Abşeron yatağının yeteri kadar zengin rezerve sahip olduğunu, Şafak Asiman ile Ümit ve Babek havzalarının da yeteri kadar büyük yataklar olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Azerbaycan Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderebilir. Fakat tangoyu iki kişi yapar. Doğal gazda petrolden farklı olarak alıcı bulunmadan yatakların işlenmesi zor. Büyük hacimli bir gaz tedariki artımı söz konusu ise burada alıcılar belirlenmeli, anlaşmalar imzalanmalıdır. Azerbaycan petrolünün TAP ile Batı Balkanlar'a iletilmesi konusu konuşuluyor. Avrupalı yetkililer de bunu gündeme getirdi. Azerbaycan bunu yapa bilir fakat bu işler karşılıklı olmalı ve imza altına alınmalıdır.

Azerbaycan'ın potansiyeli yeteri kadar yüksek. Ciddi diyalog ve sorumluluk paylaşımı çerçevesinde Avrupalı ortaklarımızın enerji ihtiyacını mevcut boru hatlarını geliştirerek daha üst düzeyde giderebiliriz."