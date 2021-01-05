Azer Bülbül kimdir? Nereli, gerçek ismi ne? Azer Bülbül ne zaman, neden öldü? Azer Bülbül şarkıları ve sözleri!
Arabesk denilince akla gelen isimlerden olan Azer Bülbül'ün hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Azer Bülbül kimdir, aslen nereli, gerçek ismi ne? Azer Bülbül ne zaman, kaç yaşında, neden vefat etti? Azer Büldül sözleri ve şarkılarına haberimizden bakabilirsiniz.
Arabesk müziğin babası Azer Bülbül, gerçek adıyla Subutay Kesgin, 1967 yılında Kars'da doğdu, Almanya'da yaşamını sürdürdü. Azer Bülbül kimdir, nereli? Azer Bülbül neden öldü?
Azer Bülbül şarkıları ve özellikle 'İlle de Sen' albümüyle büyük yankı uyandırdı. Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Sahne adını da Tezcan vermiştir. Bir dönem hapis cezası aldı. Yıldız Tilbe'ye olan aşkı ile de gündem oldu. Azer Bülbül hayatı, biyografisi...
AZER BÜLBÜL KİMDİR?
Subutay Kesgin ya da sahne adıyla Azer Bülbül (1 Şubat 1967; Akyaka, Kars - 6 Ocak 2012; Antalya), Türk halk müziği, arabesk fantezi müzik sanatçısı ve oyuncu. 1980'li yıllarda Almanya'da, 1990'lı yıllarda ise Türkiye'de tanındı. Sanat camiasında; "Arabeskin Titreği", "Titrek Kral" gibi unvanlarıyla tanınır.
AZER BÜLBÜL HAYATI VE KARİYERİ
Kars'ın Akyaka ilçesinde gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Daha sonra ailesi ile Almanya'ya taşındı. Düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Yıldız Tezcan, ona Azer Bülbül adını verdi. Müzik yaşantısına 1984 yılında Uzelli Müzik etiketiyle çıkardığı "Garip Yolcu" albümü ile başladı. 1985 yılında Mavi Mavi Masmavi filmi ile ilk kez kameralar karşısına geçti. Arabesk tarzında "Yalan Olur, "Ben Sana Vurgunum", "Fırat" gibi albümleri ile müzik yaşamına devam etti. Asıl çıkışı 1995 yılında Barış Müzik etiketiyle çıkardığı "Ben Babayım" adlı albümüyle yakaladı. Albümünde yer alan "Yaralandın mı Ey Can" , "Dokunmayın Çok Fenayım", "Her An Her Şey Olabilir ve "Çoğu Gitti Azı Kaldı" adlı parçaları popüler oldu. Arabesk müzikte "Baba" ve şarkı söylerken titremesi nedeniyle "Titrek Kral " lakapları ile tanındı. 1998'deki Gülhane konserine 1.000.000 kişi katıldı.
Azer Bülbül belki de bazıları için tek kasetlik zamanla kaybolan ünlülerden olacaktı ama; Ağıt, Zordayım, Kör Kurşun, Bana Düştü gibi tek kelimeyle klasik olacak albümlere imzasını attı. Artık sesini büyük kitlelere duyuran, milyonlarca hayranı olan ve şöhreti Türkiye sınırlarını aşan bir sanatçı oldu.
15 Şubat 2001'de kokain kullandığı tespit edilerek 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası daha sonra paraya çevrildi. Üç yıl uyuşturucu tedavisi gördü. Bir röportajında Bülbül; "18 aydır temizim, artık o günleri anmak bile istemiyorum", dedi.
2007 yılının sonlarına doğru çıkardığı "Kalemin Kırıldı" albümünde yer alan "Alıştım","Dayanamıyorum","Zoruna mı Gitti" parçaları dinleyenlerini mest etti. 2012'de yeni albümünün tanıtımını yapmak için Antalya'ya gitti. Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi sebebiyle 44 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
AZER BÜLBÜL ŞARKILARI
1984: Garip Yolcu
1986: Esmerin Adı Oya
1987: Yalan Olur (Yoruldum)
1988: Güzel Kız
1989: Fırat (Yürüyorum)
1990: Ben Sana Vurgunum
1991: Bir Yudum Su
1993: Dağlara Yolculuk
1995 Ben Babayım/ Dokunmayın Çok Fenayım
1996: Ağıt (Vasiyet)
1996: Yine Düştün Aklıma Yar/ Yaban Eller (düet) Müslüm Gürses
1996: Eline Düştüm (düet) Müslüm Gürses
1996: Arabesk'te Doğudan Esintiler (düet) Seyfi Doğanay
1997: Hayatımın Şarkıları
1998: Zordayım & Canım Yanıyor
1999: Kör Kurşun & Sana Yalan Gelebilir
2000: Dünden Bugüne
2000: Bana Düştü & Neden Dedo
2001: Yalan Sevgiler
2002: Başımda Bela Var/ Yarınsızım Ben
2004: Azer Bülbül 2004/ Ateş Düştüğü Yeri Yakar
2005: Seçmeler
2006: Üzülmedim ki
2007: Kalemin Kırıldı
2011: Duygularım
Singlelar
2009: Ne Ağlar Ne Gülersin (Erken Gördüm Hayatı)
2016: Yine Düştün Aklıma Yar/Sensiz Olmuyor
AZER BÜLBÜL FİLMOGRAFİ
2012: Seninki Kaç Para - Mafya
2008: Vefa Borcu (Başrol)
2008: Arkadaş (Başrol)
2002: Rus Gelin
1998: Bedel (Başrol)
1985: Mavi Mavi Masmavi
AZER BÜLBÜL SÖZLERİ
- Ellerin talihi durmadan gülmüş
Bizimse gülümüz açmadan solmuş
Geriye kahırdan başka ne kalmış
Bir kere yüzümüz güldü mü bizim.
- Şu yalan dünyanın dert sahnesinde; oynadım, oynadım. rolüm bitmedi..
- Hadi git yatt, vakit hayli çok geç oldu git yatt
- Gözlerim görmüyor kulağım sağır, her nefes bin defa canımı alır
- Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.