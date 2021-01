Azer Bülbül kimdir? Nereli, gerçek ismi ne? Azer Bülbül ne zaman, neden öldü? Azer Bülbül şarkıları ve sözleri!

Arabesk müziğin babası Azer Bülbül, gerçek adıyla Subutay Kesgin, 1967 yılında Kars'da doğdu, Almanya'da yaşamını sürdürdü. Azer Bülbül kimdir, nereli? Azer Bülbül neden öldü?

Azer Bülbül şarkıları ve özellikle 'İlle de Sen' albümüyle büyük yankı uyandırdı. Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Sahne adını da Tezcan vermiştir. Bir dönem hapis cezası aldı. Yıldız Tilbe'ye olan aşkı ile de gündem oldu. Azer Bülbül hayatı, biyografisi...

AZER BÜLBÜL KİMDİR?

Subutay Kesgin ya da sahne adıyla Azer Bülbül (1 Şubat 1967; Akyaka, Kars - 6 Ocak 2012; Antalya), Türk halk müziği, arabesk fantezi müzik sanatçısı ve oyuncu. 1980'li yıllarda Almanya'da, 1990'lı yıllarda ise Türkiye'de tanındı. Sanat camiasında; "Arabeskin Titreği", "Titrek Kral" gibi unvanlarıyla tanınır.

AZER BÜLBÜL HAYATI VE KARİYERİ

Kars'ın Akyaka ilçesinde gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Daha sonra ailesi ile Almanya'ya taşındı. Düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Yıldız Tezcan, ona Azer Bülbül adını verdi. Müzik yaşantısına 1984 yılında Uzelli Müzik etiketiyle çıkardığı "Garip Yolcu" albümü ile başladı. 1985 yılında Mavi Mavi Masmavi filmi ile ilk kez kameralar karşısına geçti. Arabesk tarzında "Yalan Olur, "Ben Sana Vurgunum", "Fırat" gibi albümleri ile müzik yaşamına devam etti. Asıl çıkışı 1995 yılında Barış Müzik etiketiyle çıkardığı "Ben Babayım" adlı albümüyle yakaladı. Albümünde yer alan "Yaralandın mı Ey Can" , "Dokunmayın Çok Fenayım", "Her An Her Şey Olabilir ve "Çoğu Gitti Azı Kaldı" adlı parçaları popüler oldu. Arabesk müzikte "Baba" ve şarkı söylerken titremesi nedeniyle "Titrek Kral " lakapları ile tanındı. 1998'deki Gülhane konserine 1.000.000 kişi katıldı.

Azer Bülbül belki de bazıları için tek kasetlik zamanla kaybolan ünlülerden olacaktı ama; Ağıt, Zordayım, Kör Kurşun, Bana Düştü gibi tek kelimeyle klasik olacak albümlere imzasını attı. Artık sesini büyük kitlelere duyuran, milyonlarca hayranı olan ve şöhreti Türkiye sınırlarını aşan bir sanatçı oldu.

15 Şubat 2001'de kokain kullandığı tespit edilerek 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası daha sonra paraya çevrildi. Üç yıl uyuşturucu tedavisi gördü. Bir röportajında Bülbül; "18 aydır temizim, artık o günleri anmak bile istemiyorum", dedi.

2007 yılının sonlarına doğru çıkardığı "Kalemin Kırıldı" albümünde yer alan "Alıştım","Dayanamıyorum","Zoruna mı Gitti" parçaları dinleyenlerini mest etti. 2012'de yeni albümünün tanıtımını yapmak için Antalya'ya gitti. Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi sebebiyle 44 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AZER BÜLBÜL ŞARKILARI

1984: Garip Yolcu

1986: Esmerin Adı Oya

1987: Yalan Olur (Yoruldum)

1988: Güzel Kız

1989: Fırat (Yürüyorum)

1990: Ben Sana Vurgunum

1991: Bir Yudum Su

1993: Dağlara Yolculuk

1995 Ben Babayım/ Dokunmayın Çok Fenayım

1996: Ağıt (Vasiyet)

1996: Yine Düştün Aklıma Yar/ Yaban Eller (düet) Müslüm Gürses

1996: Eline Düştüm (düet) Müslüm Gürses

1996: Arabesk'te Doğudan Esintiler (düet) Seyfi Doğanay

1997: Hayatımın Şarkıları

1998: Zordayım & Canım Yanıyor

1999: Kör Kurşun & Sana Yalan Gelebilir

2000: Dünden Bugüne

2000: Bana Düştü & Neden Dedo

2001: Yalan Sevgiler

2002: Başımda Bela Var/ Yarınsızım Ben

2004: Azer Bülbül 2004/ Ateş Düştüğü Yeri Yakar

2005: Seçmeler

2006: Üzülmedim ki

2007: Kalemin Kırıldı

2011: Duygularım

Singlelar

2009: Ne Ağlar Ne Gülersin (Erken Gördüm Hayatı)

2016: Yine Düştün Aklıma Yar/Sensiz Olmuyor

AZER BÜLBÜL FİLMOGRAFİ

2012: Seninki Kaç Para - Mafya

2008: Vefa Borcu (Başrol)

2008: Arkadaş (Başrol)

2002: Rus Gelin

1998: Bedel (Başrol)

1985: Mavi Mavi Masmavi

AZER BÜLBÜL SÖZLERİ

- Ellerin talihi durmadan gülmüş

Bizimse gülümüz açmadan solmuş

Geriye kahırdan başka ne kalmış

Bir kere yüzümüz güldü mü bizim.

- Şu yalan dünyanın dert sahnesinde; oynadım, oynadım. rolüm bitmedi..

- Hadi git yatt, vakit hayli çok geç oldu git yatt

- Gözlerim görmüyor kulağım sağır, her nefes bin defa canımı alır

- Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.