Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan "Şefkatli" ziyaret

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Hasan Yaman, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına adeta Hızır gibi yetişmesiyle takdir toplayan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Eski Garaj'da bulunan dernek binasındaki ziyarette Kaymakam Yaman'ı, ilçede "Fatma Anne" olarak nitelendirilen dernek başkanı Fatma Cavlı ile dernek yöneticileri karşıladı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, dernek başkanı Fatma Cavlı yaptıkları sosyal çalışmalar hakkında Kaymakam Yaman'a brifing verdi.

Ayvalık'ın kırsal mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelindeki yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda, kömür, kıyafet ve ev eşyasının yanı sıra hasta vatandaşların tedavi masraflarını üstlenmek gibi birçok alanda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Cavlı, "Tabi tüm bu faaliyetleri hayırseverlerimiz sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Bizler sadece ihtiyaç sahibi insanlarımızla, yardımseverler arasında görünmeyen güçlü bir sevgi yolu inşa ettik. Bu gönül köprüsü o kadar güçlü ki, bugüne kadar binlerce insanımıza ulaşabildik. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun" dedi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da sosyal bir devlet olarak ilçede yaşayan yoksul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ulaştıklarını hatırlatarak, "Devletimiz çok güçlüdür. Çok şükür ki, ihtiyaç sahibi insanlarımıza devletimiz şefkatli elini her daim uzatabilmektedir. Ama özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin verdiği katkıların dışında, gönüllülerden oluşan sivil toplum kuruluşlarımızın içindeki yardım derneklerinin sosyal çalışmaları da çok önemlidir. Ayvalık'ımızda gönüllülük esasıyla faaliyet gösteren Şefkat Evleri Derneği de bu sivil toplum kuruluşlarından biridir. Ayvalık'ta göreve başladığımızdan bu yana dernek başkanımız Fatma Cavlı'nın öncülüğünde yapılan sosyal çalışmalar bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu bağlamda Sayın Cavlı ile yönetimini kutluyor ve bu ulvi çalışmalarının artarak sürmesini diliyorum" diye konuştu. - BALIKESİR