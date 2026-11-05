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Niğde'de karşılıklı çarpışan iki TIR alev aldı! 2 şoför hayatını kaybetti

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Niğde'de karşılıklı çarpışan iki TIR alev aldı! 2 şoför hayatını kaybetti
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde D-750 kara yolu Çiftehan köyü yakınlarında karşı yönlerden gelen iki TIR çarpıştı. Kazanın ardından alev alan araçlarda sıkışan şoförler Hacı Ömer Coşkun (24) ve Cemil Demir (42) itfaiye erlerince çıkarıldı, ancak ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma soruşturma başlattı.

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada şoförler Hacı Ömer Coşkun (24) ve Cemil Demir (42) hayatını kaybetti.

KARŞI YÖNDEN GELEN TIR'LAR ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde Ulukışla ilçesi D-750 kara yolu Çiftehan köyü yakınlarında meydana geldi. Hacı Ömer Coşkun yönetimindeki 42 KJ 736 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Cemil Demir yönetimindeki 31 ACT 306 plakalı TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER ARASINDA KURTARMA ÇALIŞMASI

Kazanın ardından TIR'lar alev aldı. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da araçlarda sıkışan şoförleri çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan şoförler Coşkun ve Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Alev alan TIR'lar ise tazyikli suyla müdahale edilerek söndürüldü. Kaza yerindeki incelemenin ardından Coşkun ve Demir'in cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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