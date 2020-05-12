Ayvalık'ta engellilere ziyaret jesti
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Ayvalık'ta engellilere ziyaret jesti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Türk Kızılay'ı Şubesi yönetimi engelli gazetecileri ziyaret etti.

Ayvalık'ta engellilere ziyaret jesti
12.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:35

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Türk Kızılay'ı Şubesi yönetimi engelli gazetecileri ziyaret etti.

Türk Kızılay'ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar; Ayvalık'ta haber muhabirliği yapan ortopedik engelli Suat Salgın ile görme engelli Namık Tuncel'i çalıştıkları ofiste ziyaret etti.

Engelli haber muhabirlerine bir buket çiçekle nazik bir jest yapan Mehmet Anıl Okyar, Salgın ve Tuncel'in nezdinde Ayvalık'taki tüm engellilerin haftasını kutladı.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette; dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılay'ı Ayvalık Şubesi olarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal çalışmalarda bulunduklarını hatırlatan Başkan Okyar, hedeflerinin ilçeye kalıcı sosyal eserler bırakmak olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda; Ayvalık'a bir aşevi ile gasilhane kazandırmanın yanı sıra gıda dağıtımları gibi sosyal çalışmaları da hızlandırmak için düğmeye bastıklarını ifade eden Mehmet Anıl Okyar, "Türk Kızılay'ı sadece deprem, sel ve kasırga gibi doğal afetler sırasında insanların yardımına koşmakla kalmıyor. Mesela içinde bulunduğumu Kovit 19 salgını sürecinde ülke genelinde milyonlarca insanımıza kucak açmayı da sürdürüyor. Türk Kızılay'ı sadece ülkemiz değil, bizim gibi Kovit 19 pandemisi ile mücadele eden bir çok ülkeye de yardım elini bu zor dönemde uzatarak ülkemizin en önemli sosyal kurumlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi, Ayvalık'ta da bu zorlu süreçte yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını da kaydeden Türk Kızılay'ı Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası bu yıl yaşadığımı pandemi nedeniyle sönük geçiyor. Toplumumuzu oluşturan mozaiğin en önemli parçası olan engellilerimizi de unutmadık. Bu kritik süreçte engellilerimiz ve ailelerine yönelik de maske ve dezenfektan gibi hijyen malzemeleri ve gıda dağıtımlarında bulunduk. Bugün de Ayvalık'ta bedeni engellerine rağmen gazetecilik gibi çok zor ve meşakatli mesleği yürüten dostlarımızla bir araya gelmek istedik ve bunun içinde buradayız. " diye konuştu.

Türk Kızılay'ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar'ın kendilerine yönelik yaptığı nazik jestten duydukları memnuniyeti dile getiren Suat Salgın ile Namık Tuncel de kısa bir süre önce göreve gelmesine rağmen çok ciddi çalışmalara imza atan Başkan Okyar'ı tebrik ederek, O'nun nezdinde tüm şube yöneticilerine başarılar dilediler. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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