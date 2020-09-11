Ayvalık'ta darp edilen hemşireleri kurtarmak isteyen hasta bıçaklandı Balıkesir'de annesine zatürre aşısı yaptırmak isteyen şahsa, hemşireler ellerine aşının olmadığını söyledi. Bunun üzerine üç hemşireye şiddet uygulayan saldırgan, araya giren bir hastayı da bıçakladı. Önce olay yerinden kaçan kişi, daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.

Balıkesir'de bir Aile Sağlığı Merkezi'nde annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen Engin Barış K. merkezde aşı olmadığını söyleyen 3 hemşireyi darp etti. Hemşirelerin yardım çığlıklarını duyan Abdullah Sönmez isimli hasta muayene odasının kapısını açarak içeri girdi ve hemşireleri saldırganın elinden kurtardı. Ancak bu kez saldırgan Sönmez'i darp edip, bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

AŞI VURULMAYINCA HEMŞİRELERİ DARBETTİ

Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde annesi Beser K. ile Sarımsaklı'daki Sağlık Ocağı'na giden Engin Barış K. annesine zatürre aşısı yapılmasını istedi. Ancak sağlık merkezi çalışanı hemşireler ellerinde aşı kalmadığını ve yaşlı kadının ismini listeye ekleyeceklerini söyledi. Hemşirelerin bu yanıtına hiddetlenen Engin Barış K., Ebe-hemşire Hande Çabuk'u darp edip, yanındaki hemşire Ayşe Beyazıt'ı saçlarından çekerek yerlerde sürükledi. Bununla da yetinmeyen saldırgan, muayene odasındaki Ayşe Sakallıoğlu'nu da tartakladı.

ARAYA GİREN HASTAYI BIÇAKLADI

Hemşirelerin çığlıklarını duyup, odanın kapısını açarak içeri giren hasta 66 yaşındaki akademisyen Abdullah Sönmez hemşireleri saldırganın elinden kurtardı. Engin Barış K. ile boğuşmaya başlayan Sönmez, yüzüne yediği yumruk darbesi ve akabinde de bacağına yediği bıçak darbesiyle yaralandı.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Saldırgan Engin Barış K. önce kaçtı sonrada jandarma ekiplerine teslim oldu. Yaralanan Abdullah Sönmez ise yaralandığı Aile Sağlığı Merkezi'nin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Engin Barış K.'ten hem üç hemşire hem de bıçakla yaraladığı Abdullah Sönmez şikayetçi oldu. Saldırgan K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"HEMŞİREYİ SAÇINDAN TUTUP YUMRUKLUYORDU"

Sağlık çalışanı 3 hemşireyi saldırganın elinden kurtaran Abdullah Sönmez ise yaptığı açıklamada, "Sağlık ocağına zatürree aşısı yaptırmaya gelmiştim. Doktoru beklerken, o arada önümden bir delikanlı geçti. Müdahale odasındaki hemşirelerin yanına girmişti. Birkaç dakika sonra odanın içerisinden çığlıklar gelince kapıyı açtım. O delikanlı hemşireleri darp ediyordu. Bir hemşireyi saçından tutup, bastırmış ve onu yumrukluyordu. Müdahale ettim. O arada aramızda bir boğuşma oldu. Bacağımda bir yanma hissi duydum. Bacağımdan bıçaklandığımı ve bacağımın kanadığını gördüm. O esnada yumruklaşma oldu. Yüzümden de yumruk darbesi aldım. Aslında ben ona çok vurmak istemedim. Benim amacım onu yakalayıp, jandarmaya teslim edebilmekti." dedi.

Kaynak: İHA