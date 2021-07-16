Ayvalık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıldönümü birlik ve beraberlik coşkuyla anıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; 248 şehidin yüreklerdeki acısı ve demokrasi zaferi coşkusuyla birlikte anıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; 248 şehidin yüreklerdeki acısı ve demokrasi zaferi coşkusuyla birlikte anıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde oldukça kapsamlı gerçekleşen 15 Temmuz programı; 11.00'de Ayvalık Kabristanı'ndaki Şehitlik'te tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.

Saat 20.00'de ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinlikler ise; Kaymakam Gökhan Görgülüaslan'ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkan Vekili Melih Arslan, Garnizon Komutanı Albay Erhan Tutar, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaşla birlikte gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın yüzlerce katılımcı ile birlikte seslendirilmesinin ardından konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü etkinliklerine katılan herkese teşekkür ederek, "Bizler yaklaşık 200 yıldır demokrasi mücadelesi veren, demokrasiyi el üstünde tutan özgürlük-hürriyet en üst düzeyde sağlayabilme uğraşı veren bir milletin evlatlarıyız. Bu süreç içerisinde pek tabi ki demokrasimiz, özgürlüğümüz-hürriyetimiz zaman zaman müdahalelere maruz kaldı. 15 Temmuz da milletimiz belki de bu defa özgürlüğünü ve demokrasisini kendi iradesiyle göndermemek istedi ve o özgürlüğün iradesine ipotek koymak isteyenlere 'hayır' dedi. Demokrasiye inanmış, kahraman ordusunun içerisindeki bu memleketin samimi evlatlarıyla, polis teşkilatının içerisindeki o kahraman çocuklarıyla ve bu milletin her kesimindeki demokrasiye inanmış kahraman evlatları sayesinde hainlere gereken cevabı verdi. 15 Temmuz bu yüzden çok anlamlı ve önemli bir gündür. Bu nedenle her yurttaşımızı kutluyor ve bu onurlu milletin bir evladı olmaktan da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaymakam Görgülüarslan'ın konuşmasının ardından Türk Kızılay'ı Ayvalık Şubesi tarafından etkinliklere katılan kalabalık vatandaş topluluğuna çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Korona virüs pandemisi nedeniyle İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda gönüllü vatandaşlara Kovit 19 aşısı yapıldı.

Ayvalık Müftüsü Emre Önal'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından Ayvalıklıların ve tatilcilerin katıldığı demokrasi nöbetine başlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtının önünde gerçekleşen demokrasi nöbeti sırasında, vatandaşlara lokma hayrı yapılmasının ardından, anlamlı nöbet gece saat 00.13'de tüm yurtta 81 il ve ilçelerinde aynı anda camilerin minarelerinden okunan salaların ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı