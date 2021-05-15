Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
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Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor

Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi, tam kapanma sonrası 24 adası, tarihi dokusu, mübadil mutfağı ve su altı tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunduğu sualtı güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi, tam kapanma sonrası 24 adası, tarihi dokusu, mübadil mutfağı ve su altı tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunduğu sualtı güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. Türkiye'de kırmızı mercanların büyük resifler halinde bulunduğu Ayvalık'taki dalış tekneleri, ilerleyen günlerde başlayacak kontrollü normalleşme süreciyle birlikte sualtı tutkunları için hazırlıklarını tamamladı.

Adaları ile ilginç ve özel bir denizel ekosisteme sahip Ayvalık, su altı güzellikleriyle de önemli bir konumda yer alıyor. Dünyada sadece bir benzeri İtalya'nın Portofino kentinde bulunduğu belirtilen kırmızı mercanların yanı sıra farklı balık türlerine de ev sahipliği yapan Ayvalık'ın su altı dünyası, her yıl yerli turistleri ağırlarken, yabancı dalış meraklıları tarafından da keşfedilmeyi bekliyor. Bölgede kırmızı mercanların yanı sıra süngerler, denizyıldızları, gümüş ve karabaş balığı gibi canlı türleri görülüyor. Kırmızı mercanlar nedeniyle Ayvalık, Türkiye'nin Kızıldeniz'i olarak anılıyor. Ayvalık'ın su altı zenginlikleri, önümüzdeki günlerde başlayacak kontrollü normalleşme süreciyle birlikte keşfetmek isteyenleri ağırlamaya hazırlanıyor. 

6 NOKTADA MERCAN RESİFLERİ BULUNUYORAyvalık açıklarında 6 noktada mercan resifleri bulunuyor. Delimehmet 1 ve 2, Kerbela, Tokmaklar, Ezerbey ile Nejat Coşkun adı verilen bölgelerde bulunan kırmızı ve beyaz renkteki mercanlar, yaklaşık 30 metre civarında görülmeye başlanıyor. Türkiye'de kırmızı mercanların büyük resifler halinde bulunduğu en önemli nokta olan Ayvalık, bu özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bu durum sualtı fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.DALIŞ TEKNELERİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

9 ay boyunca, 60 dalış noktasında Ayvalık'ın su altı güzelliklerini görme imkanı sunan liman bölgesindeki dalış tekneleri, tam kapanma sürecinde sezon hazırlığı yaptı. Bölgede 14 yıldan bu yana rehber dalgıçlık yapan Nuri Büyükdilsiz, Ayvalık'ın renkli bitki ve hayvan popülasyonuyla, özellikle su altı fotoğrafçılarının büyük ilgisini çektiğini söyledi. Berrak suları ve renkli su altı dünyasıyla Türkiye'nin yanı sıra yabancı ülkelerden de fotoğrafçıların bölgeye geldiğini belirten Büyükdilsiz, "Sezon için hazırlıklarımıza başladık. Bütün tüplerimizin içlerini kumlattık. Vanalarımızı temizledik. Regülatörlerimizi komple elden geçirdik. Malzemelerimizi hazırladık. Allah nasip ederse mayıs ayının sonuna doğru, yani kapanma sürecinin bitiminden itibaren tüm konuklarımızı dalışa götüreceğiz. Ayvalık'ımızın su altı güzellikleri anlatılır gibi değil. Dünyaca meşhur kırmızı mercanlarımız var. Kırmızı mercanlar, pandemiden dolayı çok uzun süredir dokunulmadığından muhtemelen gayet temiz ve canlanmış durumda olacak. Sualtı canlılığı çok fazla olacak. Balık popülasyonunun çok artmış olacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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