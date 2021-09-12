Aytun Çıray kimdir? Aytun Çıray kaç yaşında, nereli? Aytun Çıray biyografisi!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İç hastalıkları dalında uzmanlık öğrenimini tamamladı. Peki, Türk doktor ve siyasetçi olan Aytun Çıray kimdir? Aytun Çıray kaç yaşında, nereli? Aytun Çıray mesleği nedir? Aytun Çıray hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AYTUN ÇIRAY KİMDİR?

Aytun Çıray (d. 1957, Bayındır) Türk doktor ve siyasetçi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İç hastalıkları dalında uzmanlık öğrenimini tamamladı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı, başbakan danışmanlığı, Petkim, Erdemir ve İsdemir'in yönetimlerinde görev aldı. Dünya Bankası 2. Sağlık Projesi İkraz Anlaşması müzakerelerinde Türkiye adına başkanlık yaptı. 1995 genel seçimlerinde Tansu Çiller'in genel başkanı olduğu Doğru Yol Partisi'nin İzmir Milletvekili aday adayı oldu. DYP İzmir milletvekili adayı ön seçiminde 3.oldu fakat genel merkez kararı ile 5.sıraya kaydırıldı. Fakat partisi yeterli oyu alamadığı için seçilmedi. 1999 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu. Milletvekili adayı ön seçiminde 1.oldu fakat genel merkez tarafından listeden çıkarıldı. Bunun üzerine DYP'den ayrıldı. 2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi İzmir 2.sıra milletvekili adayı oldu fakat partisi barajı geçemediği için seçilemedi. 2007 yılında Demokrat Parti'ye katıldı ve aynı partinin 2007 kongresinde genel başkan adayı oldu. İlk üç aday arasında olduğu kabul edildi, ancak kongreyi siyaseten meşru bulmadığı için adaylıktan çekildi. 24., 25. ve 26. dönemde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden TBMM İzmir milletvekili seçildi. 23 Ekim 2017'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Meral Akşener'in lideri olduğu İYİ Parti'nin kurucu üyesi oldu. Aynı partide Genel sekreterlik ve parti sözcülüğü görevine getirildi.

Fransızca bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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