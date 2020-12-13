Aytepe'deki çöplere isyan ederek, vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti
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Aytepe'deki çöplere isyan ederek, vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti

13.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:32
Aytepe'deki çöplere isyan ederek, vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde çeşitli ağaçlarla dolu Aytepe varyantında gelişi güzel yerlere atılan çöpler vatandaşların tepkisini topladı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde çeşitli ağaçlarla dolu Aytepe varyantında gelişi güzel yerlere atılan çöpler vatandaşların tepkisini topladı. Her gün sabah saatlerinde Aytepe mevkiinde yürüyüş yapan Ayhan Arslantaş, bölgenin çöplük haline gelmesine tepki göstererek vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti.

Ağaç zenginliği, yeşili ve muhteşem Aydın manzarasıyla vatandaşları cezbeden Aytepe varyantı Aydın'ı yukarıdan izlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Sabah yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşların da gözdesi olan varyant son günlerdeki bakımsız hali ile görenleri üzüyor. Cam ve plastik başta olmak üzere ambalaj atıkları, çeşitli birçok madde ile Aytepe adeta çöplüğü andırıyor.

"Başka Aydın yok, bu kent hepimizin"

Bölgede her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte yürüyüş yapan Ayhan Arslantaş, duyarsız insanlar yüzünden güzelliklerin yok olduğunu ifade etti. Varyant üzerinde birçok konteyner olmasına rağmen Aydın manzarasını izlemek için varyanta gelen vatandaşların çöplerini gelişi güzel yerlere attıklarını belirten Arslantaş, "Sabahları erken saatlerde şehri dolaşırım. Bazen Adnan Menderes Bulvarı'na bazen de Aytepeye yürürüm. Aytepe'de gördüğüm bu pet şişeler cam şişeler ambalaj atıkları beni üzüyor. Bu kente hiç yakışmıyor. Bu atıklar buraya kendileri gelmiyor, sorumsuz birileri tarafından atılıyor. Bu konuda duyarlılık oluşturmak adına sosyal medya hesaplarımda bir kaç defa paylaşım yaparak insanları duyarlı olmaya davet ettim. Bazı duyarsız insanlar yüzünden güzellikler yok oluyor" dedi.

"Her ambalaj depozitolu olmalı"

Ambalajlı olarak satışı yapılan her ürünün cüzi miktarlarda da olsa depozitolu olması gerektiğini, bu uygulama ile de bu tür olumsuz görüntülerin önüne geçileceğini savunan Arslantaş, "Ay Tepe'nin bu durumu beni çok üzüyor. Çevrede bir çok konteyner olmasına rağmen, şişeler, ambalaj atıkları, çekirdek kabukları ve diğer çöpler gelişi güzel atılıyor. Ambalajlardan depozito alınması uygulamasını destekliyorum. Depozitolu olduğu zaman bunların toplanmasını sağlayacak, geri dönüşüm sistemi kurulacak ve dolayısıyla sistem uygulamaya geçtiğinde bu tür doğal güzelliklerinin arasında bu çöpleri bir daha göremeyeceğiz. Biran önce uygulamaya geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Temizlik kampanyası başlatmak istiyor

Arslantaş son olarak, pandemi döneminde dahi olsa sosyal mesafe kuralına uyarak bölgede temizlik etkinliği yapmanın en büyük arzusu olduğunu belirterek şunları söyledi;"Pandemi sürecinde olsak da önümüzdeki günlerde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Aytepe'de çevreci vatandaşların katılımıyla geniş çaplı bir temizlik etkinliği yapmak istiyorum. Birkaç kez buranın çöp halini fotoğraflayarak yerel yönetimdeki ilgili mercilere ilettim. Sağ olsunlar temizlik yapıldı ama kısa zamanda yine aynı halini aldı. Her şeyi yerel yönetimden beklemek olmaz. Bizler kenti temiz tutarsak, temizlik hizmetlerine harcanan para şehrin önemli başka hizmetlerinde kullanılır. Bu da Aydınlıların artısı olur." - AYDIN

Aytepe'deki çöplere isyan ederek, vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti
Aytepe'deki çöplere isyan ederek, vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti
Aytepe'deki çöplere isyan ederek, vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti
Aytepe'deki çöplere isyan ederek, vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti
Aytepe'deki çöplere isyan ederek, vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti
Aytepe'deki çöplere isyan ederek, vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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