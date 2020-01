Aytekin Tunus'tan çok konuşulacak "Burak Oğuz" açıklamaları

24.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:23

Bir televizyon programına konuk olan CHP'nin eski Konak İlçe Başkanı Aytekin Tunus, FETÖ ilişkisi nedeniyle tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un kendi döneminde Konak ilçe üyesi olduktan sonra, milletvekili aday adayı olduğu süreçte, Oğuz hakkında kendisine gelen cemaat üyesi uyarılarını dikkate alıp genel merkeze bildirdiğini ve aday olmasını engellediğini anlattı.



TV 35 ekranlarında yayınlanan 8. Gün programına konuk olan CHP'nin eski Konak İlçe Başkanı Aytekin Tunus, CHP'den aday olup Urla Belediye Başkanı seçilen ancak yakın zamanda FETÖ ile ilişkisi nedeniyle tutuklanan Burak Oğuz ile ilgili genel merkeze kadar giderek uyarıda bulunması nedeniyle hakkında karalama yazısı yazılıp, açık delillere karşın mağdur olduğu davadan ceza aldığını söyledi.



FETÖ ile ilişkisi nedeniyle tutuklu olan Burak Oğuz'un 2011'de kendi döneminde Konak ilçe üyesi olduğunu belirten CHP Konak eski İlçe Başkanı Aytekin Tunus, o dönem milletvekili aday adayı olan Burak Oğuz hakkında kendisine gelen 'cemaat mensubu' uyarılarını dikkate aldığını, Oğuz ile defalarca konuşup kamuoyunu ve kendilerini tatmin edecek bir açıklama yapmasını istediğini ancak Oğuz'un bundan kaçtığını dile getirerek, bu nedenle Burak Oğuz'un adaylığının sakıncalı olabileceğini genel merkez yetkililerine bildirdiğini ve Oğuz'un o dönem aday yapılmadığını söyledi.



Burak Oğuz'un aday olmamasının ardından kendisinden intikam alacağını söylediğini anlatan Aytekin Tunus, ardından asılında mağduru olduğu basit bir davayla ilgili sürecin nasıl çetrefilli ve beş somut delil ve mahkemenin bilirkişi raporlarına karşın kendisine ceza verilen bir sürece dönüştüğünü ifade etti.



"Umarım her şey açığa çıkar"



Tunus, o dönemi ve mahkeme sürecinin tüm ayrıntılarını tek tek dile getirerek, "Oğuz'un intikam söylemleri bana geldi. Ben ciddiye almadım. Ön kesme neymiş gibi söylemleri olmuş. Ben partide sevilen sayılan işini yapan bir insanım bana ne yapabilir? Hiçbir delilimizi kabul etmiyorlar, üç tane heyet değişti, tanıklarımızı dinlemeyi kabul eden heyetin hiçbiri diğerinde yok. Hemen savunma. Birer hafta arayla celse verdiler. Bana verilen cezalarla ilgili kim olursa olsun bir hukukçu bir delil koysun hayatımı, her şeyimi feda edeceğim, bağışlayacağım. İlahi adalete inanıyorum. Yine de adalete inanıyorum. Ahlaklı, onurlu hukukçular olduğunu düşünüyorum. Ama benim üzerimden adeta tank geçti. Çok sıkıntılı dönemlerim oldu. Ama şu bilinmeli, Atatürk'ün devrimleri ışığında her türlü bedeli her zaman ödemeye hazırız. Hiç tırsmayız. Umarım kimsenin başına gelmez. Umarım her şey bir gün açığa çıkar" diye konuştu.



"Oğuz'a 'Tatmin edecek açıklama yap' dedim"



Oğuz'un cemaat mensubu olabileceğinin söylendiğini tekrarlayan Tunus, "Çağırdım bugün. Sen geldin, çalışkan da bir arkadaşsın, katkı da koyuyorsun ama söylentiler var. O zaman ekonomik gücü de iyi olduğunu bir arkadaş, yerel basınında da yazılar yazıyor falan, sen bizi ve kamuoyunu tatmin edecek açıklamalarda bulun. Bizim CHP ilkelerini kabul ediyorsan yapacak bir şey yok. Ama ben genel başkanı temsil ediyorum, bizi tatmin etmen lazım dedim. Ik mık etti, gitti. Bir süre sonra on gün sonra tekrar iletişimimiz oldu. Ben rahatsız oldum. Burak bey, şahsınızla ilgili derdim yok, hep nezaketle birbirimize davrandık. Ama bu işin açığa kavuşturulması lazım. Lütfen bu konuda neden imtina ediyorsunuz dedim. Bir şey söylemedi. Söylemeyince ben çok net şekilde karşı durdum. Aday adaylığı döneminde de, o zamanki yönetici arkadaşlarımın hepsi şahit" dedi.



"Yargıyı yönlendirici bir tavır takınmaktan yana değiliz"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da bu açıklamalara ilişkin bir değerlendirmede bulundu. "Masumiyet karinesine saygı duyduğumuz ve olay yargıya intikal ettiği için bu meseleye siyaseten yorum yapmamaya özen gösterdik" diyen Dağ, "Ancak söz konusu ithamların delillendirilmesi, CHP'nin baştan itibaren inkarcı ve manipülatif tavır sergilemesi, kamuoyunu aydınlatmak adına bazı soruları sormamızı zorunlu kılmaktadır. Biz de bu zorunluluk dolayısıyla geçtiğimiz hafta CHP'ye, tutuklanan Urla Belediye Başkanı'na kimin referans olduğuna dair bir soru yönelttik. Hemen ardından CHP'li bir siyasetçi 'Burak Oğuz 2011 yılında Milletvekili Adayı olmak istedi, FETÖ ile ilişkileri nedeniyle engel olduk' şeklinde bir açıklama yaptı" dedi.



Adaylık süreci FETÖ ile ilişkili olması nedeniyle engellenen bir kişinin daha sonra nasıl olup da Belediye Başkan adayı yapıldığı sorusuna vurgu yapan Hamza Dağ, "2011 ve 2014'te bu şahsın adaylıkları reddedilirken, neden CHP tarafından 2019'da belediye başkan adayı yapılmıştır? Hukuki süreci devam eden bir meselede yargıyı yönlendirici bir tavır takınmaktan yana değiliz. Fakat bu şahsın siyaseten aday yapılmaması için yeterli FETÖ ilişkileri de bilinmektedir. Burada, CHP içerisinde yerleşmiş bir oluşum, daha önce adaylığı reddedilen bir kişiye 2019'da referans olarak Belediye Başkanı olmasını sağladığı çok açıktır. CHP'li yöneticiler, çarpıtma ve kaçamak söylemler yerine, Urla Belediye Başkanı'na kimin referans olduğu sorusuna şeffaf bir şekilde cevap vermelidirler. Bu konuda CHP'li siyasetçiler ya FETÖ ile ilgili kendi ezberlerini tekrarlamak suretiyle bu olayı tartışmaktan kaçıyor ya da sessizliğe bürünüp olayı görmezlikten geliyor. Günlerdir 'FETÖ'nün siyasi ayağı' diyerek suni gündem oluşturmaya çalışanlar için bir fırsat; eğer dertleri bağcıyı dövmek değil de üzüm yemekse, FETÖ ilişkisi nedeniyle yargılanan bir CHP'li siyasetçiye kimin referans olduğunu açıklamalıdırlar. Bu sorunun cevabı FETÖ'nün CHP'deki siyasi ayağının deşifre olmasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA