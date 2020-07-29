Aysu Varol kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İzzet Yıldızhan ile birlikte gündeme gelen DJ Aysu Varol kimdir, nerelidir, ne iş yapmaktadır çoğu kişi tarafından merak konusu oldu.

Gündeme bomba gibi düşen Aysu Varol, İzzet Yıldızhan ile yaptığı görüşmelerin ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı. Bu olay sonrasında kim olduğu merak edilen Aysu Varol'u sizler için araştırdık. Peki Aysu Varol kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

AYSU VAROL KİMDİR?

Aysu Varol, Bursa'da dünyaya gelen, Uludağ Üniversitesi mezunu Türk DJ'dir. Yaşının kaç olduğu bilinmiyor fakat genç yaşlarda olduğu aşikar. Özellikle instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aysu Varol'un 103 bin takipçisi bulunuyor.

İş olarak Freelancer modellik yapan Aysu Varol, sağlıklı beslenme ve spor ile ilgileniyor. Aynı zamanda kendine ait bir butiği de bulunuyor.

Aysu Varol doğum tarihi : Bilinmiyor (??.??.????)

Aysu Varol aslen nereli : Bursa

Aysu Varol mesleği ne : DJ, modellik

Daha önce de bazı ünlü kişilerle olan konuşmalarını paylaşmıştı. Şimdi de aynı şekilde gündeme geldi.

İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek'te doğmuştur.

Annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa'dır. 15 çocuklu ailenin en küçükleridir. Babasını bir yaşındayken kaybetti. İlkokulu ikinci sınıftayken bırakmak zorunda kaldı. Sonradan ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi. Yedi yaşında berber çıraklığı yapmaya başladı. Kan davası yüzünden ayrıldıkları Çermik'ten 10 yaşında 5 abisiyle gittiği Adana'da pamuk işçiliği yaptı.

Ardından 13 yaşındayken çalışma hayatına kebapçı çırağı olarak devam etti, daha sonra kebap ustası oldu. Kan dara giderek bu kez bu mesleğine Ankara'da devam etti. 1980 yılında Ankara'da TRT sanatçılarından Fevzi Atlıoğlu ile tanışarak müzik dersleri almaya başladı. Bir müddet sonra 1981 yılında Ankara Kınalı Pavyon'da sahne almaya başlayan İzzet Yıldızhan, kebapçılığı bırakarak sadece müzik ile devam etti. Daha sonra Ankara'nın neredeyse bütün pavyonlarında devam etmiş, sarhoş masalarına çok şarkı söylemiş. Sonra da Ankara Altındal Aile Gazinosu'nda sahneye çıkmış.

1989 yılında ilk kez geldiği İstanbul'a gelmiş ama umduğunu bulamayınca Ankara'ya geri dönmüş. 1994 yılında Selami Şahin'le tanıştıktan sonra, bu kez dönmemek üzere geldiği İstanbul'a gitmiş.

"İsimsiz asker – sen yoksun" adlı İlk albümünü Selami Şahin'in teklifini kabul ederek yaptı. İkinci albümü "Nerelerdesin" Emrah'ın desteği ile onun firmasından çıkarttı. Üçüncü albümü "Birisi" adı ile çıkardı ve şöhreti yakaladı. Aynı yıl 1998 yılında başrolünü oynadığı "Birisi" adlı dizi ile hayranlarının gönlüne taht kurdu. Yine "Birisi" albümü ile Magazin Gazetecileri Derneği altın objektif ödülünü "yılın sanatçısı" ünvanıyla aldı. Ardından klipler, diziler, polemikler, sataşmalar ve hayli renkli, hayli karışık, hayli iddialı ve kim ne derse desin kendi çapında hayli 'başarılı' bir hayat başlamış.

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın teklifi ile İstanbul'da ilk sahne hayatına Büyük Maksim Gazinosu'nda başladı. Muazzez Abacı, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz gibi çok değerli sanatçılarla Maksim Gazinolarında başarılı sahne çalışmaları yaptı.İzzet Yıldızhan, sahne çalışmalarının yanı sıra, kurduğu müzik şirketi ve 2012 yılında İzmir Çankaya'da yaptırdığı 21 katlı 5 yıldızlı "Yıldızhan" oteli ile iş hayatına devam ediyor. 2013 yılında Hilton ile franchising anlaşması imzaladı. Yıldızhan Otel adı "DoubleTree by Hilton" olarak değiştirildi.

26 Aralık 2007 yılından Kasım 2011 ayına kadar Kanal 7 televizyonunda "İzzet Yıldızhan Show" adlı programı sundu.2013 yılında Show Tv'de Bülent Ersoy'la birlikte bir program başlattılar; ancak, İzzet Yıldızhan programın ikinci haftası ayrıldı.