Ayşegül'ün hatıralarını odasında yaşatıyorlar

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Afganistan uyruklu A.M.'nin (20) cinsel istismar girişiminde bulunup başına taşla vurarak yaradıktan sonra tedaviye alındığı hastanede 132 günlük yaşam savaşını kaybeden Ayşegül Aydın'ın (16) ailesi, kızlarının hatıralarını odasında yaşatıyor. Ayşegül'ün oyuncakları, eşyaları, yarım bıraktığı pet şişedeki su bile odasında saklanıyor. Suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen baba Metin Aydın, "Ayşegül benim her şeyimdi. O yıkıldı biz de yıkıldık" dedi.

Olay, geçen yıl 12 Temmuz günü Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklendi. Cinsel istismar girişiminde bulunan A.M., kendisine direnen Ayşegül Aydın'ın boğazını sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenler, Ayşegül'ü fark edip sağlık ekibi çağırdı. Ayşegül Aydın gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ayşegül Aydın, 132 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Meclis'teki bütün partilerimizden isteğim, artık bu acıların durması için, böyle şerefsizlerin cezalandırılması için, insanların canına kasteden adiler için idam cezasının çıkarılması. Benim gibi yüreği yanan anaların, babaların acılarını dindirsinler lütfen. Başka kimse bizim düştüğümüz duruma düşmesin, çocuklarımız böyle şerefsizlerin heveslerine, böyle adilerin saldırılarına maruz kalmasın. Tek isteğim budur. Başka bir şey istemiyorum, biz zaten bitmişiz, bu saatten sonra bizim için yaşamanın bir anlamı yok. Bir hiç uğruna benim çocuğum evine gelirken 50 metre kala katledildi."