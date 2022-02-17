Ayşecan Tatari kızının doktorundan yanlışlıkla gelen mesajı ifşa etti, hastane yönetimi harekete geçti

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile tanınan oyuncu Ayşecan Tatari, önceki gün 1,5 yaşındaki kızı Müjgan'ı göz muayenesi için hastaneye götürdü. Kontrollerin ardından evine gelen oyuncu, doktordan yanlışlıkla kendisine gelen mesajı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

MESAJI ARKADAŞINA ATMAK İSTERKEN OYUNCUYA GÖNDERDİ

Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari'nin kızıyla ilgili 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla oyuncuya gönderdi. Doktordan gelen mesajla büyük bir şaşkınlık yaşayan Tatari ise mesajı ifşa ederek tepki gösterdi.

MESAJI İFŞA EDİP TEPKİ GÖSTERDİ

Instagram hesabından doktorun mesajını ifşa eden Ayşecan Tatari, "Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü hastasıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl? Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?" dedi.

HASTANEDEN İLK HAMLE GELDİ

Tatari'nin kısa sürede gündem olan paylaşımının ardından hastane yönetimi de harekete geçti. Oyuncuya ulaşan yetkililer, süreci yakından takip edeceklerini söyledi. Bu haberi de Instagram hesabından paylaşan Tatari, gerekli yerlere şikayette bulunacağını da belirtti.