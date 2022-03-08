Ayşe Keşir kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Ayşe Keşir AK Parti Düzce milletvekili olarak meclise girdi. Düzce milletvekili olarak meclise giren Ayşe Keşir kimdir ve nereli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayşe Keşir kimdir? Ayşe Keşir kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

AYŞE KEŞİR KİMDİR?

Ayşe Keşir, 1967 yılında Düzce'de doğdu. Babası Kavakbıçkı Köyü'nde Hafız Bilal Gündoğdu, annesi Ozanlar Köyü'nden (Mollaoğlu Mh.) Ahmet (Aşık) Usta'nın kızı Emine hanımdır. Babasının İstanbul'a tayin olması sebebiyle, ailesiyle birlikte İstanbul Sultanahmet semtine yerleşti. İlkokulu Cağaloğlu Büyük Reşitpaşa İlkokulunda, Ortaöğretimi ise Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politikalar Anabilimdalında yaptı. "Farklı İdeolojilerde Aile ve Kadın Algısı ve Bu Algının Gazete Köşe Yazılarında Ele Alınış Biçimi" konusunda araştırma projesi yaptı. İngilizce, Arapça ve Osmanlıca öğrendi."

Ayşe Keşir, meslek yaşamına engellilere yönelik ilk yayın olan Yaşama Sevinci Dergisinde muhabir olarak başladı, İstihbarat Şefliği yaptı. Bir grup arkadaşıyla birlikte 24 yaşında kadınlar için ilk yayını çıkardı. Muhafazakar kadınların şehir hayatındaki sorunlarını ele alan Hanımeli Dergisi çok beğenildi. Gelen talepler üzerine kurucu ekibinde yer aldığı bir televizyon kanalında kadınların eğitim ve farkındalığına katkıda bulunmayı amaçlayan Hanımeli ve Kadın Gözüyle programlarını yaptı.

Uzun yıllar özel televizyon kanallarında metin yazarlığı ve programcılık yapan Ayşe Keşir, ayrıca, Ayşe Gündoğdu ve Ayşe Kurucuoğlu müstear ismileriyle, çeşitli oyun ve senaryolar yazdı. 15'i aşkın radyo tiyatrosu seslendirildi ve yayınlandı. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde, toplum okumaları üzerine makaleleri ve köşe yazıları yayınlandı.

Medya ve iletişim alanındaki çalışmalarının yanı sıra 1985 yılından itibaren çeşitli STK'lar bünyesinde sosyal politikaların geliştirilmesi, ailenin güçlendirilmesi, engelliler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, gençler ile yoksullluk eğitimi, sağlık istihdam alanlarında çalışmalar yaptı.

2001 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu AK Parti'de, 2002 seçimlerinde İstanbul 3. Bölge SKM Basın Araştırma ve Anket Birim sorumlusu olarak çalıştı.2005 yılında olağan kongre ile birlikte Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Önce Sosyal İşlerden daha sonra da Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. "Ak Parti İktidarında Sosyal Politika Uygulamaları I ve II yayınlarını hazırladı ve eğitim ve organizasyonlarını koordine etti. Teşkilat görevlendirmeleri ve seçim çalışmaları vesilesi ile Türkiye'nin hemen tüm şehirlerinde defalarca görev yaptı. Görev süresinde Genel Merkez Kadın Kollarının ulusal ve uluslararası tüm çalışma ve organizasyonlarının tanıtım, medya faaliyetlerini organize etti, yayın, doküman, film vb çalışmalarını hazırladı.

2009 yılında Ankara Altındağ'dan Meclis Üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi oldu. Alt Yapı Komisyonu Başkan Vekilliği, Aile Komisyonu ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Böylece yerel siyaset tecrübesini artırdı.

AK Parti Hükümetlerinin temel direği olan sivil toplum örgütleri ile işbirliği çalışmalarına da önem veren Ayşe Keşir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda kuruluşundan itibaren Bakan Danışmanlığı yaptı. Görev süresince, çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar, dernekler, sendikalarla siyasi çalışmalar, mevzuat çalışmaları ile projelerin planlama ve uygulamasını yaptı. 6284 Aileninin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele yasası başta olmak üzere pek çok yasa, yönetmelik çalışmalarını yapan ekipte yer aldı. Gönül Elçileri Projesi, Otizm Eylem Planı, "Aile Olmak" Projesi gibi pek çok proje ve eylem planının planlama, uygulama çalışmalarını yürüttü.

7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem, 1 Kasım 2016 seçimlerinde 26. Dönem Düzce Milletvekili seçildi. TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyon Başkanlığı, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

Meslektaşı Feridun Keşir ile 1989 yılında evlenen Ayşe Keşir üç kız çocuğu annesidir.

Ak Parti 27. dönem Düzce 2. sıra milletvekili adayıdır.

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