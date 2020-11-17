Aynur Aydın kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Aynur Aydın hayatı ve biyografisi! Aynur Aydın şarkıları neler?
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Aynur Aydın kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Aynur Aydın hayatı ve biyografisi! Aynur Aydın şarkıları neler?

17.11.2020 17:38 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:42
Aynur Aydın kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Aynur Aydın hayatı ve biyografisi! Aynur Aydın şarkıları neler?

Sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çeken şarkıcı Aynur Aydın, açıklamalarıyla da vatandaşların merak konusu oldu. Peki Aynur Aydın kimdir? İşte Aynur Aydın'ın hayatı ve biyografisi! Aynur Aydın hakkında merak edilenleri sizler için derledik..

Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Aynur Aydın, 10 yaşlarında şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde topladı. Peki, Aynur Aydın şarkıları nelerdir? Aynur Aydın hangi okullarda okudu?

AYNUR AYDIN KİMDİR?

Aynur Aydın, 15 Aralık 1985'te Münih, Batı Almanya'da doğdu. 1970 yılında dedesinin göç etmesinin ardından üç kuşak Münih'te yaşayan bir Türk ailesinin kızı olarak büyüdü. Küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde edindi. Münih'teki Westend Opera Musical School'u bitirdi.1999 yılında Sürpriz grubuna katılmasıyla profesyonelliğe ilk adımını attı. Grup, Sürpriz adlı ilk albümlerini 2000 yılında İstanbul'da kaydetti.Bu sayede, uluslararası sahnelere de çıkmaya başladılar. Aydın, Sürpriz'in dağılmasının ardından Tagtraeumer grubuna katıldı. Grup Almanya'nın 2003 Eurovision Şarkı Yarışması ön elemelerinde Mükemmel Dünya İçin adlı şarkı ile yarıştı.

İlerleyen yıllarda solo kariyere yönelen Aydın, İsveç'te şarkı yazarı Tony Nilsson ile tanıştı ve 2009 yılında ilk albümünün hazırlıklarına başladı. Albümü için iki yıllık bir çalışma gerçekleştirdi. Aydın, ilk aşamada 13 İngilizce şarkı hazırladı. Daha sonra bu şarkılar, Türkçe versiyonları ile 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La albümünde birleştirildi. Şarkılar Stockholm'deki Cosmos Studio'da kaydedildi. İlk klip şarkısını "Yenildim Daima" ve aynı şarkının İngilizce versiyonu olan "DNA" ya çekti. İkinci klibini "Measure Up" isimli şarkının Türkçe versiyonu "Yanı Başıma" için çekti.

Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın nereli? Aynur Aydın şarkıları neler? Aynur Aydın evli mi?

Daha sonra Erdem Kınay'ın projesinde yer alıp "İşporta" isimli şarkıyı söyledi ve 2012 Haziran ayında bu şarkıya Şenol Korkmaz yönetmenliğinde Belçika'da klip çekti. İşporta şarkısı 2012 yılının Haziran ayında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. 2013 yılında ilk single çalışması "Life Goes On"u dijital ortamda yayımladı Aynı yıl Erdem Kınay'ın 2.proje albümü "Proje 2"de "Sınır" isimli şarkıyı seslendirdi.

2015 çıkışlı Günah Sevap teklisi Kral Pop Tv Top 20'de 1 numara oldu.

Nisan 2016'da ikinci stüdyo albümü Emanet Beden'i her ikisi de Türkiye'de üç numaraya yükselen "Günah Sevap" ve "Bi Dakika" eşliğinde piyasaya sürdü. Aralık 2017'de Turaç Berkay Özer ile "Bana Aşk Ver" teklisini yayınladı.

AYNUR AYDIN ŞARKILARI

"Life Goes On" (2013)

"Günah Sevap" (2015)

"Bi Dakika" (2016)

"Bana Aşk Ver" (2017)

"Salla" (2018)

"Düşüne Düşüne" (2019)

"Gel Güzelim" (2019)

"Yağdır" (feat. Damla Yıldız) (2020)

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