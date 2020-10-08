Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu
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Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu

08.10.2020 18:56 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:24

Karantina döneminde yaptığı sütyen paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Aynur Aydın, bu kez cesur hamam paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Aynur Aydın'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 34 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, hamam paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

"HAMAM SEFASI" NOTUYLA PAYLAŞTI

Aynur Aydın, hamamda verdiği pozları Instagram hesabından "Hamam sefası" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Aydın'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARINI PAYLAŞTI

Öte yandan Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının "İşte öyle böyle oldu" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

İşte Aynur Aydın'ın hamam sefası notuyla yaptığı paylaşımlar:

Aynur Aydın, hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu
Aynur Aydın, hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu
Aynur Aydın, hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu

Aynur Aydın, hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu
Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu
Haber Yorumları (5)
SERKAN: Harika vücut
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PELERİNLİ AHMET HOCA: YANACAKSIN
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
..........: Klasik alamancı işte! Memleketi Alamanya gibi zannedip kötü örnek oluşturmaya devam!
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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500
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