Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu

Karantina döneminde yaptığı sütyen paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Aynur Aydın, bu kez cesur hamam paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Aynur Aydın'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.