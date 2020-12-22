Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum
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Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum

22.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:28

İstanbul Esenyurt'ta geçen hafta baskın yaptıkları kıraathaneye tekrardan giden ekipler, yine aynı kişileri oyun oynarken görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kıraathane sahibi ise "Abimi koronadan kaybettim ama ben varlığına inanmıyorum. Maske de takmıyorum" ifadelerinde bulundu.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirlerine uymayarak kıraathanede masa oyunları oynayan iş yerine Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri baskın düzenlemişti. Kapıyı kilitleyip açmayan ve pencereden atlayıp polisten kaçan o kişiler bu sefer de yakayı ele verdi.

PENCEREDEN ATLAMIŞLARDI

Yapılan ilk baskında, ceza yememek uğruna ikinci kattaki ofisin penceresinden atlayıp düz duvara tırmanan o kişiler mühürlenen iş yerinde yine yakalandı.

Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum

"BURADA KİMSE KORONA KAPMAZ"

Baskın düzenlenen iş yeri sahibinin dedikleri pes dedirtti. İki ay önce abisinin koronavirüs yüzünden kaybettiğini söyleyen kişi, "Korona diye bir şey yok. Ben maske de takmıyorum. Burada da kimsenin korona kapacağını düşünmüyorum" demesi şaşkına çevirdi.

Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum

15 KİŞİYE CEZA

Polis ekipleri yeniden zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden mühürlenen iş yerine ve sahibe para cezası kesildi.

15 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle yine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.

Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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