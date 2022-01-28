Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü tutuklandı

ANKARA (DHA) - NİĞDE Otoyolu'nda kullandığı TIR ile minibüse çarpıp aynı aileden 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan Ferman Kaya, tutuklandı.

Kaza, 26 Ocak günü saat 14.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı TIR, aynı yöne giden Yunus Efdal (59) yönetimindeki 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 7 kişiden Beyaz Efdal (46), oğlu Mert Efdal (11) ve torunu Ahmet Bircan'ın (11) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Ferman Kaya işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.